CNBV asegura que revocación de Vector no derivó de sanción en Estados Unidos

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que la revocación de la autorización para la operación de Vector Casa de Bolsa obedeció a una solicitud voluntaria de la propia entidad financiera. La autoridad regulatoria precisó que la decisión no guarda relación con las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos respecto a presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas a dicha institución.

Según un comunicado emitido por la CNBV, el proceso de revocación se originó a partir de un acuerdo adoptado por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la casa de bolsa el 26 de noviembre de 2025. La institución federal detalló que la determinación de los socios respondió exclusivamente a intereses internos de la empresa y no a las medidas administrativas tomadas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EU.

El historial administrativo del caso establece que Vector Casa de Bolsa presentó formalmente la solicitud de revocación ante la CNBV el 1 de diciembre de 2025. Tras analizar la petición, el organismo regulador confirmó que el expediente se encontraba debidamente integrado y cumplía con la totalidad de los requisitos legales, documentales y normativos previstos en la legislación financiera mexicana vigente.

“La determinación adoptada por los socios de dicha casa de bolsa obedeció exclusivamente a sus intereses, por lo que no guarda relación con las medidas adoptadas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos”, aseveró la Comisión en el documento oficial. Con esta declaración, la autoridad buscó desvincular el cierre de operaciones de los señalamientos internacionales por presuntas irregularidades financieras.

La resolución definitiva fue tomada el 12 de diciembre de 2025 por la Junta de Gobierno de la CNBV. En dicha sesión, los integrantes del órgano colegiado determinaron que, desde las perspectivas legal, financiera y operativa, era procedente autorizar el cese de funciones de la entidad financiera conforme a lo solicitado por sus propietarios.

El cierre de Vector Casa de Bolsa ocurre en un contexto de escrutinio internacional sobre sus actividades. Sin embargo, la CNBV reiteró que el cumplimiento de los protocolos para la disolución voluntaria fue el único factor considerado para otorgar la resolución favorable, cerrando así el ciclo operativo de la institución en el mercado bursátil mexicano bajo los términos de ley.