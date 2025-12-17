CNBV revoca licencias de operación a Vector Casa de Bolsa, de Alfonso Romo

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores notificó la revocación de las autorizaciones para operar como casa de bolsa y operadora de fondos de inversión a Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

La medida, fundamentada en violaciones graves a la Ley del Mercado de Valores y a la Ley de Sociedades de Inversión, implica el cese inmediato de las actividades de intermediación bursátil de la institución financiera.

Según la resolución del organismo regulador, la entidad incurrió en deficiencias críticas en sus procesos de control interno y cumplimiento normativo.

La determinación de la autoridad financiera mexicana ocurre tras una investigación sobre presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas a organizaciones criminales.

Según reportes de autoridades de Estados Unidos, la institución financiera habría sido utilizada para procesar recursos de procedencia ilícita, lo que derivó en sanciones previas por parte del Departamento del Tesoro.

La CNBV determinó que las irregularidades detectadas ponían en riesgo la estabilidad del sistema financiero nacional y la protección de los inversionistas.

Alfonso Romo Garza, principal accionista de la firma financiera y ex jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, no ha emitido una postura oficial tras la publicación de la resolución en el Diario Oficial de la Federación.

La institución contaba con una trayectoria de más de cinco décadas en el sector bursátil mexicano y gestionaba activos por miles de millones de pesos.

Ante la cancelación de las licencias, el Gobierno federal inició un proceso de liquidación administrativa para garantizar el orden en la salida del mercado de la empresa.

Respecto a la situación de los clientes, la CNBV informó que se ha designado a un administrador interino para supervisar el proceso de devolución de valores y efectivo.

2Se garantiza la integridad de los recursos de los inversionistas, quienes podrán solicitar el traspaso de sus carteras a otras instituciones autorizadas en un plazo no mayor a 90 días naturales”, señaló el comunicado.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público coordinará con el Banco de México para evitar disrupciones en el mercado local tras el cierre de la operadora.

El historial de sanciones contra Vector Casa de Bolsa incluye una investigación abierta por la Fiscalía General de la República por presuntas transferencias irregulares detectadas entre 2022 y 2024.

Según el expediente de la autoridad ministerial, se identificaron depósitos fraccionados que coinciden con esquemas de blanqueo de capitales.

La revocación de la licencia es definitiva y la empresa ya no podrá realizar captación de recursos ni ejecutar órdenes de compra o venta de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores.

Este movimiento representa la sanción más severa impuesta a una entidad financiera de este tipo durante la actual administración.

Expertos del sector financiero prevén que la salida de Vector Casa de Bolsa genere una redistribución de cuentas entre las casas de bolsa remanentes en el sistema.

Según el marco legal vigente, los directivos de la institución financiera podrían enfrentar responsabilidades penales en caso de que se acredite su participación directa en la omisión de reportes de operaciones inusuales ante la Unidad de Inteligencia Financiera.