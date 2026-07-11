CNDH muestra falta de autonomía en caso Ayotzinapa: Centro Prodh

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) afirmó que la nueva recomendación de la CNDH sobre el caso Ayotzinapa, en lugar de documentar las violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades, señala y deslegitima a las organizaciones que han acompañado a las familias de los 43 normalistas, y sostuvo que ello refleja una postura que protege al Ejército al evadir su responsabilidad institucional y cuestionar los indicios que lo incriminan en los hechos.

El posicionamiento fue difundido por la organización mediante un hilo publicado este jueves en la red social X, luego de que la CNDH hiciera pública la Recomendación 208VG/2026 sobre los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014.

Argumentos del Centro Prodh sobre las Fuerzas Armadas

En su pronunciamiento, el Centro Prodh sostuvo que el documento “nuevamente muestra su falta de autonomía al eximir la responsabilidad institucional del Ejército, desacreditar organismos internacionales y esfuerzos institucionales, así como a la sociedad civil, mostrando una profunda insensibilidad a las demandas de las familias de los estudiantes desaparecidos”.

La organización afirmó que la CNDH deslinda de responsabilidad a la Secretaría de la Defensa Nacional al sostener que no existen evidencias para acreditarla, pese a que hay militares vinculados a proceso por el caso.

Asimismo, señaló que la recomendación desestima la opacidad del Ejército respecto de la entrega de información de inteligencia y valida información militar que, aseguró, ha sido verificada mediante documentos castrenses.

Señalamientos hacia las líneas de investigación previas

También sostuvo que el documento cuestiona las principales líneas de investigación construidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como los trabajos institucionales encabezados por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En ese contexto, el Centro Prodh aseguró que la recomendación desacredita los esfuerzos realizados durante años por estos actores y sostuvo que “en su intento por minimizar la participación del Ejército, deslegitima los esfuerzos llevados a cabo durante el inicio de la administración pasada y réplica en su total extensión la defensa a ultranza de las Fuerzas Armadas con la que se cerró el último sexenio”.

La organización consideró especialmente preocupante que el organismo constitucional autónomo dirigiera cuestionamientos hacia quienes han acompañado a las víctimas.

“Lamentamos que en lugar de que la CNDH documente violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades, utilice su recomendación para señalar a las organizaciones que hemos acompañado a las familias, a la sociedad civil en general, a los mecanismos internacionales y a medios de comunicación que han dado seguimiento al caso”, expresó.

Asimismo, indicó que la recomendación se publica cuando el caso permanece sin esclarecerse y aún existen pendientes relevantes en las investigaciones, además de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió atraer un asunto relacionado con la revisión del decreto mediante el cual fue creada la Comisión para la Investigación y la Verdad del caso Iguala.

El Centro Prodh también señala que el documento hace mención en más de 60 ocasiones a la organización y cuestiona la actuación de dos de sus exdirectores. Al respecto, sostuvo que ambos “siempre se condujeron con la más absoluta honestidad y en apego a los estándares de derechos humanos, con la solidez ética que siempre les ha caracterizado”.

Además, rechazó que se cuestione la participación de las propias víctimas en el proceso de búsqueda de verdad y justicia. “Afirmar que las víctimas en el caso no han tenido voz propia es negarles su propia agencia y decisión en su proceso”, señaló.

Contenido y fundamentación de la Recomendación 208VG/2026

La respuesta del Centro Prodh se produjo después de que la CNDH presentara la Recomendación 208VG/2026, un documento de 867 páginas en el que revisa las investigaciones sobre la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

La Comisión sostuvo que el nuevo instrumento busca contribuir al acceso a la verdad y la justicia mediante un análisis integral del caso, a partir de una investigación iniciada en 2021 tras una queja presentada por un grupo de madres y padres de los normalistas.

En su comunicado, la CNDH señaló que la recomendación es resultado de una revisión de actuaciones ministeriales, documentación institucional, informes de organismos nacionales e internacionales y otras evidencias, con el propósito de “abonar a la verdad y a la justicia, siempre con elementos comprobables y/o fundados”, y afirmó que el documento constituye “una defensa de los derechos humanos de las víctimas indirectas” y una reivindicación de las normales rurales y de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México.

La recomendación reconoce violaciones graves a los derechos humanos y cuestiona diversos aspectos de las investigaciones desarrolladas en años anteriores por el GIEI, la CoVAJ y organizaciones civiles.

Asimismo, concluye que no encontró elementos para acreditar una participación institucional de las Fuerzas Armadas en los ataques contra los estudiantes, aunque refiere responsabilidades individuales de militares que enfrentan procesos penales. También sostiene que algunas de las narrativas impulsadas durante las investigaciones contribuyeron a retrasar el esclarecimiento del caso y plantea fortalecer una atención “nacional y soberana” para avanzar en la búsqueda de verdad y justicia.