CNDH pide proteger a Sanjuana Martínez con medidas de seguridad especiales

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizó este martes un llamado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, adscrito a la Secretaría de Gobernación para proteger a Sanjuana Martínez Montemayor, directora de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano.

A través de un comunicado, la CNDH indicó que se debe reconsiderar brindar de inmediato las medidas preventivas necesarias y de protección a Martínez Montemayor, para garantizar sus derechos humanos como periodista.

El organismo nacional de defensa a los Derechos Humanos, presidido por Rosario Piedra Ibarra, también precisó que la Ley del citado Mecanismo protege a todo periodista que haya sido agredido, ello sin que importe si labore en medios de comunicación y difusión públicos.

Además, la CNDH agregó en su comunicado, difundido en su cuenta de la red social Twitter, que el daño a la integridad psicológica y moral de Martínez Montemayor, así como las amenazas y ataques a su familia, “son agresiones que se deben a su labor periodística”.

En su comunicado, la CNDH también añadió los señalamientos de Martínez Montemayor en contra de la organización no gubernamental Artículo 19, del medio digital Aristegui Noticias, a la revista Proceso, al Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SUTNOTIMEX), a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

La CNDH solicitó al Mecanismo que brinde a la funcionaria federal “medidas preventivas necesarias y de protección, encaminadas a garantizar sus derechos humanos que le asisten como periodista”, ya que según la Comisión, negarle las medidas “por laborar en un medio de comunicación estatal, contravendría el principio de no discriminación”.

La CNDH recordó que el pasado 30 de abril, la periodista hizo del conocimiento de dicho organismo nacional en defensa de los Derechos Humanos, la petición que realizó al Mecanismo de la SEGOB, para que realice las acciones necesarias para protegerla.

Martínez Montemayor alegó que se ven vulneradas y agredidas su integridad psicológica y moral, por parte de integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de NOTIMEX, así como de la organización Artículo 19, el medio digital Aristegui Noticias y la revista Proceso.

También se consideró a Sanjuana Martínez como periodista a pesar de que las presuntas agresiones sucedieron siendo funcionaria federal, lo cual no está considerado en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.

Finalmente, la CNDH alertó que “dará un seguimiento puntual al presente caso, en espera de que el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas actúe, en cumplimiento a la responsabilidad que le confiere la ley en la materia”.

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, criticó ayer martes 11 de mayo, que la CNDH pidiera proteger a la directora de NOTIMEX. A través de su cuenta de Twitter, mostró su inconformidad y acusó que Martínez Montemayor utilizó “trolls” para hostigar a periodistas independientes.

AMLO DEFIENDE A SANJUANA MARTÍNEZ; CUESTIONA A GOBIERNO DE EU Y ATACA A ARTÍCULO 19

El 31 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a Martínez Montemayor, directora de NOTIMEX, ello luego de que ayer el Gobierno de Estados Unidos la acusó, en el reporte titulado ‘Informes nacionales de 2020 sobre prácticas de derechos humanos: México’, de atacar a otros periodistas, porque dijo “son cuestiones que solo competen a los mexicanos”.

“Fíjense, ayer el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos hace sus recomendaciones sobre México, ¿a quién creen que acusa el gobierno de Estados Unidos? Entre otros, a Sanjuana, a Sanjuana que es la directora de NOTIMEX, una periodista consecuente, porque se enfrentó a grupos de intereses creados”, aseguró el político tabasqueño.

“Y resulta que esa asociación que se llama Artículo 19, está financiada por empresas extranjeras, hasta por el Departamento de Estado [de EE.UU.]. Tenemos nuestra conciencia tranquila, no censuramos a nadie [...] Afortunadamente, el cambio en México es un cambio como lo he dicho en otras ocasiones de mentalidad y eso no tiene ningún efecto”, aseveró el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Nosotros no nos metemos a opinar sobre violaciones de Derechos Humanos en Estados Unidos, somos respetuosos, no podemos opinar sobre lo que sucede en otro país. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos opina sobre cuestiones que solo competen a los mexicanos?, ¿por qué se lanzan en contra de Sanjuana? es una mujer que tiene todo nuestro respeto, es una buena periodista’, indicó el mandatario nacional.

“Y ese organismo 19, Artículo 19, está apoyado por el extranjero, pero además toda la gente que tiene que ver con Artículo 19 pertenece al movimiento conservador que está en contra nuestra y lo puedo probar todo lo que les estoy diciendo”, insistió López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina.

EL INFORME DEL GOBIERNO DE EU

En la República Mexicana, funcionarios y entidades gubernamentales cometieron delitos, incluidos homicidios, “que a menudo quedaron impunes”, según denunció el Gobierno de Estados Unidos en el reporte titulado ‘Informes nacionales de 2020 sobre prácticas de derechos humanos: México”, que fue publicado el 30 de marzo.

“Hubo varios informes de que entidades gubernamentales o sus agentes cometieron homicidios arbitrarios o ilegales, a menudo con impunidad. Mientras que los grupos delictivos organizados estuvieron implicados en numerosos homicidios, actuando con impunidad y, en ocasiones, en connivencia con funcionarios corruptos a nivel federal, estatal, local y de seguridad”, indicó el informe.

En la Sección 2 del documento publicado por el Departamento de Estado -a cargo de Antony Blinken-, titulada ‘Respeto por las libertades civiles’ -en el que se incluyen ataques a la prensa-, ejemplificó el caso Sanjuana Martínez Montemayor, directora de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (NOTIMEX).

La funcionaria federal supuestamente ordenó a los periodistas eliminar o no publicar contenido respecto a ciertas instituciones y funcionarios gubernamentales, según lo documentaron el medio digital Aristegui Noticias, Signa_Lab -del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO)-, y la organización no gubernamental Article 19.

“La ley establece la libertad de expresión, incluida la de prensa, y el gobierno en general respetó este derecho. La mayoría de los periódicos, estaciones de televisión y estaciones de radio eran de propiedad privada. El Gobierno tenía una presencia mínima en la propiedad de los medios de comunicación, pero siguió siendo una fuente importante de ingresos publicitarios para muchas organizaciones de medios, lo que en ocasiones influyó en la cobertura”, señaló el Departamento de Estado de EE.UU.

“Los monopolios de los medios, especialmente en los mercados pequeños, restringieron en ocasiones la libertad de expresión [...] los periodistas pueden criticar al gobierno y discutir asuntos de interés general sin restricciones. Sin embargo, los políticos desacreditaron y criticaron públicamente a estos periodistas”, abundó el informe del Gobierno estadounidense.

Asimismo, el Departamento de Estado de EE.UU. resaltó que los periodistas que asisten a la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y le hacen cuestionamientos difíciles, son víctimas de ataques a través de redes sociales.

“Periodistas que hacen preguntas difíciles al presidente durante sus conferencias de prensa reciben ataques vía Twitter. Los tuits diseminan sus identidades y a los medios que representan y también hacen amenazas veladas”, indica el informe del Departamento de Estado estadounidense.

“Los medios independientes estuvieron activos y expresaron una amplia variedad de puntos de vista sin restricciones, pero a menudo se autocensuraron por temor a represalias. Los periodistas en Nogales, Sonora, dijeron que estaban al tanto de las líneas rojas tácitas al cubrir el crimen organizado y que cruzar las líneas, como mencionar el nombre de un presunto agresor, podría resultar en daños personales”, destacó el informe.

Asimismo, advirtió que los periodistas fueron asesinados o sometidos a ataques físicos y virtuales, acoso e intimidación -en especial por parte de agentes estatales y organizaciones delictivas transnacionales-, en respuesta a su trabajo, lo que limitó la capacidad de los medios para investigar e informar, ya que muchos de los reporteros ejecutados cubrieron el crimen, la corrupción y la política local.

“Los altos niveles de impunidad, incluidos los asesinatos o los ataques a periodistas, dieron lugar a la autocensura y la reducción de la libertad de expresión y de prensa”, señaló el informe del Departamento de Estado estadounidense.