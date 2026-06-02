CNTE acepta diálogo con SEP y Segob en medio de bloqueos y protestas en la CDMX

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación aceptó la invitación del Gobierno Federal para acudir a una mesa de diálogo con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Gobernación este 2 de junio a las 10:00 horas, luego de cinco horas de sesión de la Asamblea Nacional Representativa del magisterio disidente.

La Comisión Única de Negociaciones de la CNTE se reunirá con autoridades federales en las instalaciones de la Segob.

Previo al encuentro, el organismo docente anunció la realización de una conferencia de prensa para compartir información respecto al desarrollo de la Huelga Nacional.

“Compartiremos información relevante sobre el desarrollo de la Huelga Nacional y la jornada de lucha de la CNTE”, informó la Coordinadora mediante un comunicado.

Durante el transcurso de la audiencia, los maestros mantendrán un bloqueo sobre Paseo de la Reforma, desde la Torre del Caballito hasta Circuito Interior, en la Ciudad de México.

La CNTE llamó también a conformar un frente común con otros movimientos sociales en respaldo a sus demandas.

La jornada se produce un día después de que cientos de manifestantes provenientes de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Baja California, Zacatecas y la Ciudad de México llegaron al Ángel de la Independencia bajo la consigna de boicotear el Mundial de Fútbol FIFA 2026.

Los profesores iniciaron una marcha por Paseo de la Reforma hacia la calle 20 de Noviembre, desde donde intentaron ingresar a la plancha del Zócalo capitalino, donde se instala la sede del Fan Fest del torneo internacional.

Al encontrarse con un muro metálico y un amplio operativo de la Secretaría de Seguridad Pública, integrantes de la CNTE intentaron forzar el acceso con palos, tubos, martillos, marros y cohetones, y fueron dispersados con extinguidores.

Los maestros denunciaron represión y el uso de gas lacrimógeno, mientras que la SSP negó haber empleado gas, balas de goma o petardos, y señaló que los cohetones fueron lanzados por los propios manifestantes.

En una semana de movilizaciones, las protestas del magisterio disidente han dejado 17 docentes heridos, incluidos los integrantes afectados durante los enfrentamientos registrados el 1 de junio con el arranque de la huelga nacional, así como los miembros de la Sección 22 lesionados en Oaxaca.

La CNTE informó también que el 10 de junio respaldará una actividad encabezada por colectivos de madres buscadoras en la zona de Santa Úrsula, en los alrededores del Estadio Ciudad de México.

Adicionalmente, entre el 8 y el 12 de junio el organismo se sumará a las acciones convocadas por los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.