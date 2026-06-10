CNTE amenaza con tomar el AICM; condiciona acción a resultados de diálogo con el Gobierno federal

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación amenazó con tomar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México este 10 de junio, en el marco del noveno día consecutivo de movilizaciones que se extienden a varios estados del País, a menos de 24 horas del arranque del Mundial de Fútbol.

Durante la Asamblea Nacional Representativa celebrada en horas recientes, el magisterio disidente acordó atender un nuevo llamado al diálogo convocado por la Secretaría de Gobernación para las 10:00 horas de este miércoles, pero sin levantar el movimiento.

La coordinadora condicionó una posible marcha al AICM a los resultados que arroje esa mesa de negociación, aunque precisó que, de proceder, el punto de concentración previo sería la estación del Metro Hangares.

“Al término de la mesa, posible marcha al aeropuerto”, dictó la agenda interna del organismo para la jornada.

En paralelo, los contingentes acordaron bloquear el cruce de Paseo de la Reforma con Bucareli, a la altura de la Torre del Caballito, mientras transcurren las negociaciones.

Un día antes, la CNTE había dado menos de 48 horas al Gobierno federal para presentar una propuesta que devuelva los ahorros de los profesores a un sistema solidario de pensiones, con los líderes de las secciones más numerosas advirtiendo que la huelga y los bloqueos continuarían hasta recibir una oferta satisfactoria.

Durante la jornada del 9 de junio, policías de la Ciudad de México frenaron el avance de la CNTE en el cruce de Calzada de Tlalpan y División del Norte, cuando los docentes pretendían alcanzar el Estadio Ciudad de México —sede de la ceremonia inaugural del Mundial el jueves 11 de junio—.

Algunos efectivos portaban extintores y una pipa de agua fue colocada entre las patrullas capitalinas.

A las 14:00 horas, los manifestantes comenzaron a retirarse hacia el plantón en el Centro Histórico.

En ese punto, José Antonio Rosales, integrante de la Comisión Política Nacional de la CNTE, exigió a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que se sentara directamente con la coordinadora.

“Exigimos desde este espacio que llame la Presidenta para que se siente con la Coordinadora Nacional en una mesa de negociación con los puntos que ella tiene conocimiento”, sostuvo.

Marcelino Rodarte, representante de la sección de Zacatecas, advirtió: “El 11 de junio no rodará el balón si no hay respuesta para este magisterio organizado”.

En el seno del plantón, maestros disidentes describieron un clima de incertidumbre ante la posibilidad de un desalojo.

Francisco Ojeda, profesor de la Sección 22 de Oaxaca, explicó que la estrategia gubernamental resulta más impredecible que en administraciones anteriores.

“Sí entro en psicosis porque no sabemos de qué manera nos van a reprimir o desaparecer nuestro plantón nacional. Sabíamos (antes) que teníamos que correr, protegernos, cubrirnos; ahora no sabemos por dónde nos puede llegar la desmovilización, nos quieren partir, dispersar y la 4T cuida sus formas”, declaró el docente, quien atribuyó al Gobierno federal la intención de fracturar el movimiento desde adentro para evitar el costo político de una represión abierta ante la mirada internacional.

También el 9 de junio, estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural “Mactumactzá”, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que llegaron a reforzar el campamento de la CNTE en el Centro Histórico fueron replegados por comerciantes del sector cuando intentaron instalarse junto al Templo de Santo Domingo, en las calles de República de Colombia y Brasil.

El enfrentamiento, que incluyó lanzamiento de piedras, pedazos de hielo y botellas de ambos lados, duró aproximadamente 10 minutos.

Los comerciantes colocaron macetones sobre la calle de República de Brasil para bloquear el acceso.

Una vendedora de bisutería de la zona sintetizó el malestar del sector: “nosotros no tenemos que ver con su asunto, pero que no vengan a jodernos más, llevamos cinco días vendiendo a menos del 50 por ciento”.

Las movilizaciones de la CNTE se registran de forma simultánea en varios estados.

En Baja California, docentes colapsaron la conectividad vial hacia el Aeropuerto Internacional de Tijuana mediante una caravana automotriz desde la Zona Río, forzando a decenas de viajeros a descender de sus vehículos y caminar con equipaje para no perder sus vuelos.

Los manifestantes advirtieron que, de no instalarse mesas de resolución con el Gobierno federal, el 11 de junio trasladarán las protestas a la garita fronteriza de El Chaparral.

Alfonso Millán, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, alertó que los bloqueos estrangulan el flujo de mercancías de exportación y pone en riesgo el cruce diario de miles de camiones hacia Estados Unidos.

En Oaxaca, la Sección 22 cumplió 15 días en paro indefinido, con más de 874 mil estudiantes sin actividades escolares según cifras del magisterio.

Maestros disidentes cercaron los accesos principales del aeropuerto de la capital del estado, permitiendo desahogos vehiculares cada hora.

Adicionalmente, tomaron la Terminal de Abastecimiento de Petróleos Mexicanos en Santa María del Tule —que suministra hidrocarburos a las regiones de Valles Centrales y la Mixteca— y consolidaron un plantón que abarca al menos 20 calles del Centro Histórico de Oaxaca.

En Guerrero, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Estado de Guerrero cerraron sucursales bancarias y tiendas departamentales en el centro de Chilpancingo.

En Zacatecas, sindicalizados tomaron las casetas de cobro de Fresnillo, Calera y Vetagrande.

En Cuernavaca, Morelos, se registró una “megamarcha” sobre las principales avenidas del centro, mientras que en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, los profesores mantienen bloqueada desde el 9 de junio la planta de almacenamiento y distribución de Pemex en el ejido Plan de Ayala.

La demanda central del movimiento es la abrogación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el restablecimiento de un sistema solidario de pensiones para el magisterio.