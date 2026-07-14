CNTE anuncia nueva protesta en CDMX; denuncian incumplimiento de acuerdos

Maestros de la Sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunciaron una movilización para el próximo jueves 16 de julio en la Ciudad de México.

En la convocatoria, señalaron que dicha protesta es por el presunto incumplimiento de acuerdos con las autoridades educativas en las mesas de trabajo.

“Ante el incumplimiento por la SEP y la AEFCM de los acuerdos firmados en la minuta de la mesa tripartita. ¡Vamos a la movilización!”, señaló dicha convocatoria.

La concentración está convocada a las 09:00 horas sobre la avenida Isabel la Católica, número 165 en donde se encuentran las oficinas de la Contraloría General de Recursos Humanos.

Además, advirtieron que el magisterio prevé llevar a cabo acciones de protesta para exigir el cumplimiento de los compromisos.

Niegan negociaciones “en lo oscurito”

El pasado 11 de julio, la Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que su gobierno no realizará negociaciones “en lo oscurito” con el magisterio, luego de que miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestaron en el exterior del evento que encabezó este sábado en Río Grande, Zacatecas, donde buscaron entregarle un pliego petitorio sin ser atendidos.

Durante su intervención, la mandataria se refirió a los planteamientos de la CNTE, que en sus protestas ha solicitado modificar los mecanismos de evaluación docente, y señaló que cualquier cambio deberá consultarse con el conjunto del magisterio del país, no únicamente con sus representantes.

“Algunos maestros dicen: ‘Todavía queremos cambiar la manera en que se evalúa a los maestros’. Y les dije: “Está bien, nada más que nos vamos a ir a consultarle a todos los maestros del país, escuela por escuela”. Nada de una negociación allá en lo oscurito con unos cuantos, no; preguntemos a todas y a todos los maestros de México”, expresó.

Rechazan dar dinero a CNTE

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, rechazó que el gobierno federal ofreciera los 800 millones de pesos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para desinstalar su plantón que mantuvieron durante semanas en calles del Centro Histórico en la Ciudad de México.

El funcionario federal dijo que el monto mencionado está destinado a combatir el rezago educativo en varias entidades y no forma parte de acuerdos para retirar las protestas de la capital.

“Ahí siempre tenemos recursos para atender el rezago educativo. ¿A dónde se van esos recursos? Pues precisamente a estados como Chiapas, como Oaxaca, como Guerrero y son principalmente para atender movimientos de maestros”, declaró.