CNTE bloquea medios de comunicación; Sheinbaum acusa provocación ante el Mundial

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación inició este lunes otras movilizaciones y bloqueos dirigidos a las principales sedes de televisoras y radiodifusoras de la Ciudad de México, al tiempo que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó a grupos externos al magisterio de buscar que el Gobierno federal incurra en represión antes de la inauguración de la Copa del Mundo.

Las acciones comenzaron a las 10:00 horas de este lunes y abarcaron instalaciones de medios ubicadas en la zona Centro, Tlalpan y Coyoacán.

Según el documento de actividades al que tuvo acceso Grupo Reforma, la Sección 22, de Oaxaca, acudió a las instalaciones de TV Azteca; la Sección 18, de Michoacán, se trasladó a Televisa San Ángel; la Sección 34, de Zacatecas, se dirigió a Grupo Imagen; la Sección 7, de Chiapas, bloqueó Televisa Chapultepec; y la Sección 14, de Guerrero, junto con la Sección 9, de la Ciudad de México, se concentraron en la confluencia de Paseo de la Reforma y Bucareli.

A las instalaciones de XEW Radio se designaron representantes de las secciones de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Hidalgo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, entre otras.

La movilización involucró al 50 por ciento de los integrantes de cada bloque, mientras el resto permaneció en el plantón del Centro Histórico, que cumplió ocho días de instalado.

Las acciones generaron afectaciones sobre Paseo de la Reforma, Periférico Sur, Calzada de Tlalpan, Avenida Universidad y Avenida Chapultepec.

Una fuente de la Coordinadora justificó los bloqueos al señalar que obedecen a una presunta campaña de denostación emprendida por dichos medios contra la CNTE.

Profesores de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero reportaron además que, durante su arribo a la capital en la madrugada de ese día, fueron hostigados por elementos de seguridad en la caseta de Tlalpan.

En su conferencia mañanera, Sheinbaum Pardo afirmó que grupos ajenos al magisterio han infiltrado las protestas con el propósito de provocar una respuesta represiva del Gobierno.

“Lo que están buscando es que antes de la inauguración del Mundial la nota internacional sea el Gobierno de México reprime a maestros. Eso es lo que están buscando, pues no lo van a tener”, señaló.

Aseguró que la inauguración del torneo, programada para el 11 de junio de 2026, se desarrollará en paz, y explicó que las vallas instaladas en el Centro Histórico tienen como propósito evitar enfrentamientos entre policías y manifestantes, no restringir la circulación ciudadana.

“Es mejor que haya una valla a que haya una confrontación entre policías y manifestantes”, agregó.

Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación, también hizo un llamado a la CNTE para que levante su plantón y evite continuar perjudicando a estudiantes, turistas y comerciantes del Centro Histórico.

“Siempre desde el inicio de nuestras conversaciones hemos hecho un exhorto a que haya acuerdos para levantar el plantón y no afectar más las clases de niñas y niños, que están próximos a concluir en este mes el ciclo escolar”, manifestó Rodríguez.

En el plano económico, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Martí Batres, advirtió que la principal demanda de la Coordinadora —la abrogación inmediata de la Ley del ISSSTE de 2007— resulta inviable por representar un costo de más de 7 billones de pesos, equivalente a 20 puntos del Producto Interno Bruto.

Batres argumentó que el Estado no puede desaparecer el sistema de cuentas individuales de un día para otro, dado que cada cuenta tiene un titular con derechos sobre los recursos acumulados.

Mario Delgado, Secretario de Educación Pública, presentó un balance de los apoyos otorgados al magisterio desde 2018.

Según sus cifras, solo para los maestros de Oaxaca —bastión de la CNTE— el Gobierno federal entregó apoyos que superan los 23 mil 675 millones de pesos en conceptos de becas, incrementos salariales, equipo de cómputo, uniformes, mobiliario, infraestructura y recursos del programa La Escuela es Nuestra.

Informó además que el salario promedio docente pasó de 11 mil 952 pesos al cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador a una proyección de 20 mil 351 pesos en la actual administración, con aumentos de 10 por ciento en 2025 y de 9 por ciento en 2026.

Subrayó que Sheinbaum Pardo mantiene el compromiso de desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), señalado como el compromiso número 27 de sus 100 compromisos a la Nación.

El secretario general de la Sección 34, Filiberto Frausto, había anticipado el viernes previo que la presión sobre el Gobierno federal se intensificaría conforme se acercara la fecha de inauguración del Mundial.

“Si no se resuelve el problema, va a haber complicaciones para el desarrollo de esta justa deportiva mundial”, advirtió.