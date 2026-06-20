CNTE declara receso y retira campamentos de calles del Centro Histórico; advierten que regresarán

Tras semanas de movilizaciones, bloqueos y un plantón instalado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunciaron que regresan a sus estados y que retirarán sus campamentos de las calles cercanas al Zócalo.

Durante un mensaje, integrantes del magisterio acordaron declarar un receso en la jornada de su lucha nacional.

No obstante, señalaron que el movimiento no concluye y advirtieron que regresarán a la Ciudad de México para continuar la exigencia de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007 y la reforma educativa, aunque no señalaron cuándo.

El secretario general de la Sección 7 de Chiapas, Israel González Vázquez, reconoció que el movimiento no logró alcanzar su principal objetivo.

“Venimos por la abrogación, pero no se alcanzó el objetivo. Hay que aceptarlo así y no porque no hayamos puesto todo de nuestra parte”, afirmó.

El dirigente indicó que el gobierno federal no presentó una ruta para eliminar las reformas demandadas por el magisterio y acusó que existe un compromiso con los intereses empresariales y las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).

“En esta etapa se observa que el gobierno federal decide estar del lado de los empresarios y de las afores porque no propusieron ninguna ruta para abrogación”, comentó.

González Vázquez insistió en que la lucha magisterial continuará bajo una nueva estrategia de organización.

“La lucha nunca entra en receso, nunca descansa. Se va a reorganizar, entra en una etapa de reorganización”, expresó.



Fortalecerán movilizaciones en CDMX

El líder hizo un llamado a fortalecer la capacidad de movilización para futuras jornadas de protesta y consideró que las próximas acciones deberán concentrarse desde el inicio en la capital del país, donde se encuentran los principales centros de decisión política.

“Para la siguiente lucha tiene que ser aquí en la capital del país desde el principio, no a medias. Aquí es donde está el poder, aquí se decide”, manifestó.

Durante un balance, reconoció que la CNTE enfrentó limitaciones para sostener acciones de mayor presión y recordó el operativo policial que impidió a integrantes de la Sección 7 avanzar hacia el Estadio CDMX durante la protesta en la inauguración del Mundial 2026.

“Se evidenció el papel del Estado represor. No hubo diferencia con la imagen del Gobierno de Peña Nieto”, acusó.

Destacó que el movimiento logró abrir espacios de negociación con autoridades federales y estatales para atender demandas relacionadas con trabajadores cesados, presos políticos, víctimas de represión y diversos adeudos con el magisterio.



Sección 22 votó por regresar a Oaxaca

Ayer, integrantes de la Sección 22 votaron a favor de levantar el plantón en la Ciudad de México y regresar a su entidad para reorganizarse por lo que comenzó el retiro del campamento ubicado en el Centro Histórico.

La decisión se tomó tras consultar a los profesores oaxaqueños quienes optaron por realizar un repliegue táctico desde ese viernes 19 de junio y aseguraron que no se trata de una derrota sino de un plan estratégico.

“Vamos entonces con los demás estados a reorganizarnos, no por una cuestión de derrota porque no es de esa manera, es una situación de reorganización y de suma de fuerzas; tenemos que ir al espacio propio de nuestra combativa Sección 22 a realizar un balance de los alcances de nuestra jornada de lucha”, dijo Yenni Pérez, secretaria general de la sección.