CNTE desafía al Gobierno y mantiene huelga pese a ofertas de Sheinbaum

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) rechazó este 7 de junio de 2026 los llamados del Gobierno Federal para poner fin a la huelga y ratificó que el plantón en la Ciudad de México continuará creciendo, en medio de una semana crítica marcada por el inicio del Mundial de la FIFA 2026, que arrancará en cuatro días.

Al término de una conferencia de prensa organizada por la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Marcelino Rodarte, líder de la Sección 58 de la CNTE en Zacatecas, descartó el llamado emitido por la Secretaría de Gobernación (Segob) para terminar con el paro, al argumentar que dicho mensaje no llegó por los canales formales de la Coordinadora. “No hay comunicación respecto de ese documento, por medio de los canales y las instancias de nuestra Coordinadora. Es mediático, lo hemos leído pero no es directo”, declaró Rodarte.

El dirigente condicionó cualquier posicionamiento oficial a la Asamblea Nacional Representativa (ANR), instancia de alrededor de 400 profesores que en los últimos días ha desestimado todos los planes del Gobierno. Rodarte anticipó, sin embargo, que la huelga continúa. “La huelga sigue, estaremos en el plantón, sigue creciendo, se suman contingentes, se suman en solidaridad como el día de ayer en este espacio, que estuvieron cerca de 60 organizaciones sindicales dando el respaldo a esta huelga”, señaló.

La demanda central del magisterio es la derogación a la Ley del ISSSTE de 2007, reforma que los maestros consideran lesiva para sus condiciones de jubilación. Respecto a las movilizaciones previstas para la semana del arranque del Mundial, Rodarte indicó que también serán definidas por la ANR.

En respuesta, las Secretarías de Gobernación, Educación Pública y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) publicaron un comunicado conjunto en el que rechazaron la demanda de un incremento salarial de 100 por ciento, e informaron que en los ocho años de administraciones morenistas el magisterio acumuló un aumento de 19 por ciento, el mayor en más de tres décadas. “A partir de 2018 comenzó una política sostenida de recuperación salarial que ha permitido revertir esa tendencia y avanzar en la restitución de los ingresos perdidos durante décadas”, señaló el comunicado.

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), precisó que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo autorizó un incremento de 10 por ciento para 2025 y de 9 por ciento para 2026. Delgado añadió que, mediante el Decreto de Movilidad Laboral promulgado por Sheinbaum Pardo en 2025, 75 mil profesores lograron trasladar su centro de trabajo a sus comunidades de origen, y que a la fecha más de un millón 200 mil docentes obtuvieron su basificación. “Los hechos son contundentes: recuperación salarial, movilidad laboral transparente y basificación masiva constituyen avances sin precedente para el magisterio laboral”, afirmó el funcionario federal.

Una de las apuestas del Ejecutivo para desactivar el movimiento es la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, mecanismo que actualmente concentra en el Gobierno la facultad de asignar plazas docentes, medida que los maestros también exigen. La ANR sesionará este domingo para definir los siguientes pasos del movimiento, incluidas las acciones durante el inicio del torneo mundialista.