CNTE escala protestas en CDMX, tras rechazo de Sheinbaum a reunirse con el magisterio disidente

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó la pertinencia de una reunión directa con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y sostuvo que los secretarios de Gobernación y de Educación Pública tienen facultades plenas para alcanzar acuerdos con el magisterio disidente, en medio de una nueva jornada de bloqueos, vandalismo y protestas que se extendió al edificio de la SEP en Avenida Universidad y a las instalaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

“Considero en este momento pues que no es pertinente esta reunión. No va a cambiar nada si se reúnen conmigo, no va a cambiar la confianza de la Presidenta para que puedan llegar a acuerdos con los maestros, y saben ellos también pues si no se puede por temas presupuestales, pues tampoco vamos a ofrecer algo que no podemos cumplir”, señaló durante su conferencia mañanera.

Reiteró que la mesa de diálogo permanece abierta a través de la Segob y la SEP, y calificó las acciones violentas del 2 de junio en Paseo de la Reforma como una provocación externa al gremio docente.

“Lo que quieren muchos es que caigamos en la provocación de una represión. No vamos a caer en la provocación, si no somos Díaz Ordaz”, expresó.

También atribuyó los actos de violencia registrados en jornadas previas a grupos ajenos al magisterio.

“Yo pienso que es una provocación de quien llega con la cara cubierta, porque es muy distinto a las manifestaciones de los maestros de la CNTE de hace muchos años a las que estamos viviendo ahora, en donde deciden actuar con palos, romper vidrios”, afirmó.

Reconoció que existen demandas legítimas del gremio, pero advirtió que no todas son factibles de cumplir por restricciones presupuestales, y reiteró que el diálogo con mesas tripartitas en la Segob y la SEP constituye el mecanismo institucional para avanzar en la atención de las exigencias del magisterio.

Pese al rechazo de la presidenta de la República, la Comisión Nacional Única de Negociación de la Coordinadora acudió a la sede de la Segob en Bucareli y condicionó su permanencia en la mesa a la obtención de una fecha concreta de audiencia con Sheinbaum Pardo.

El profesor Filiberto Frausto Orozco, de Zacatecas, advirtió que el magisterio abandonaría el diálogo si no recibía una respuesta favorable.

“Si la respuesta es negativa, si la Presidenta continúa con el rechazo a entablar una mesa de trabajo con la CNUN de la CNTE, entonces no habrá más que discutir, no habrá más que decir en esa mesa y saldremos nuevamente a fijar una postura”, declaró.

Frausto Orozco sostuvo que la renuencia a negociar solo con la Segob y la SEP obedece a la incapacidad resolutiva de esas dependencias.

“Una mesa de trabajo con la Presidenta de la República no es un capricho, es una necesidad debido a que con quienes hemos mantenido interlocución, no una vez, sino en reiteradas ocasiones, no han sabido, no han podido y no han tenido la capacidad para resolver nuestras demandas prioritarias”.

En paralelo a las negociaciones, integrantes de las secciones de la Ciudad de México y de Guerrero tomaron desde primeras horas el acceso principal de la sede administrativa de la SEP frente a la estación Coyoacán del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Personas encapuchadas golpearon la entrada del edificio con mazos y pintaron sobre la puerta la leyenda “CNTE-Ceteg cuidado cuidado con Guerrero”, mientras que desde el interior personal respondió lanzando polvo de extintor para repeler a los agresores.

Un tercer contingente instaló un bloqueo en las instalaciones del Issste en Buenavista, donde los docentes exigen que sea derogada la Ley del Issste y afirman que la Presidenta prometió cumplir esa demanda durante su campaña.

Las acciones del 3 de junio se acordaron durante una asamblea de madrugada en la que el magisterio disidente resolvió también exigir reparación del daño para los compañeros heridos durante las protestas.

La Coordinadora informó que el profesor Proceso Columbo, quien recibió una bala de goma en el ojo izquierdo en jornadas previas, sería sometido a cirugía.

Las demandas centrales de la CNTE se mantienen sin variación: abrogación total de la Ley del Issste de 2007, incremento salarial de 100 por ciento sobre el sueldo base, eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), remoción de Alfonso Cepeda Salas al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y cálculo de pensiones con base en salarios mínimos en lugar de Unidades de Medida y Actualización.