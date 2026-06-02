CNTE exige reunión con Sheinbaum tras jornada de bloqueos y vandalismo mundialista

Las autoridades federales solicitaron un receso y propusieron retomar el diálogo el 3 de junio a las 10:00 horas en las instalaciones ubicadas en Bucareli, oferta que la Asamblea Nacional Representativa analizaría durante una sesión programada para esa misma noche. Al inicio de la reunión, Delgado publicó un mensaje en el que señaló que el Gobierno se encontraba en la “mejor disposición de buscar soluciones a las demandas legítimas del magisterio”, acompañado de una fotografía de la mesa de trabajo.

“Seguimos como hace 18 meses, sin agenda con la Presidenta de la República”, declaró Marcelino Rodarte, líder de la sección 58 de Zacatecas, al salir de las instalaciones de la Segob. El dirigente sostuvo que la petición central de la Asamblea Nacional Representativa era precisamente gestionar esa reunión para abordar la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), la derogación de la reforma educativa, un incremento salarial de 100 por ciento al sueldo base y el pago de pensiones en salarios mínimos y no en Unidades de Medida y Actualización (UMAs).

La reunión, que se prolongó por aproximadamente cuatro horas, contó con la participación de Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob; Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP); y Martí Batres, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), además de subsecretarios federales. Al concluir el encuentro, representantes de la Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE señalaron que los funcionarios no pudieron entregar una fecha concreta para que el magisterio se reuniera con la mandataria federal.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) concluyó sin acuerdos la mesa de diálogo sostenida el 2 de junio de 2026 con funcionarios del Gobierno federal en la Secretaría de Gobernación (Segob), y elevó la presión al exigir una reunión directa con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en medio de bloqueos viales, vandalismo a estatuas instaladas para el Mundial de Fútbol de 2026 y protestas en varios estados del país.

Mientras se desarrollaban las negociaciones, integrantes de la CNTE bloquearon la avenida Paseo de la Reforma y el Circuito Interior en ambos sentidos, según informó el Centro de Orientación Vial de la Ciudad de México. En paralelo, manifestantes derribaron y vandalizaron estatuas de futbolistas instaladas por el Gobierno de la Ciudad de México para ambientar la justa mundialista. Una representante del movimiento justificó los actos al señalar que se trató de una reacción ante la indignación generada por las lesiones sufridas por compañeros docentes. “Es una muestra de lo que se puede venir, si es que el movimiento de la CNTE quiere intensificar las manifestaciones”, advirtió.

La CNTE también ejecutó acciones de presión en varios estados. En Oaxaca, integrantes de la Sección 22 bloquearon desde las 7:00 horas los accesos a centros comerciales y tiendas departamentales en la zona metropolitana y diversas regiones, en lo que diseñaron como un boicot al cierre del Hot Sale 2026. En Chiapas, integrantes de la Sección 7 liberaron tres casetas de peaje entre las 9:00 y las 14:00 horas en los tramos Chiapa de Corzo, Arriaga-Ocozocoautla y Ocuilapa, permitiendo el paso libre a cambio de una cooperación voluntaria de 50 pesos por vehículo para financiar el traslado de nuevos contingentes al plantón en la Ciudad de México. Los docentes chiapanecos indicaron que las movilizaciones mantienen sin clases a más de un millón de alumnos de educación básica en esa entidad. En Guerrero, maestros irrumpieron en el Congreso estatal y causaron destrozos en 12 vehículos, en protesta por las agresiones registradas el 1 de junio, que según denunciaron dejaron a dos docentes de la entidad gravemente heridos.

En su conferencia mañanera del 2 de junio, Sheinbaum Pardo atribuyó los disturbios registrados el día anterior, cuando integrantes de la CNTE intentaron avanzar hacia el Zócalo capitalino —donde se instala el Fan Fest del Mundial de Fútbol 2026— a actos de provocación externos al magisterio. “Yo pienso que hubo mucha provocación, la verdad no creo que sean maestros quienes generaron la provocación”, dijo la mandataria desde Palacio Nacional. La presidenta de la República sostuvo que su gobierno mantiene abiertos los canales de diálogo con el movimiento y que las Secretarías de Gobernación y Educación informarían sobre los avances de las negociaciones. Por su parte, dirigentes de la CNTE acusaron que los actos de violencia del 1 de junio fueron provocados desde el gobierno y descartaron presentar denuncias formales por las lesiones sufridas por manifestantes.

La CNTE mantiene un paro nacional indefinido iniciado el 1 de junio de 2026, con un plantón en el Centro Histórico de la Ciudad de México en calles como Tacuba, 5 de Mayo y 20 de Noviembre. El movimiento ha advertido que, de no obtener respuestas concretas a sus demandas centrales, extenderá e intensificará sus movilizaciones durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuyo partido inaugural está programado para el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad Ciudadana estimó una participación de cerca de 8,000 personas en las protestas del 2 de junio en la capital.