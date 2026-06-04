CNTE libera casetas en CDMX como parte de las protestas contra el Gobierno

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación escaló sus acciones este 4 de junio al tomar casetas de cobro en las principales autopistas de acceso a la Ciudad de México, en el quinto día consecutivo de protestas del paro nacional indefinido, al tiempo que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que los integrantes del magisterio disidente que han realizado destrozos hacen el juego a la ultraderecha mexicana o bien son parte de ella.

En su conferencia mañanera, Sheinbaum Pardo cuestionó directamente la filiación política de los manifestantes violentos.

“Quienes hacen estos destrozos yo pienso que están provocando, pero al mismo tiempo hay un discurso de la ultraderecha mexicana que dice hay que actuar contra el régimen, entonces pues están haciendo un juego a la ultraderecha, si no es que son lo mismo, la verdad”, afirmó.

Reiteró que no se reprimirá a los manifestantes.

“¿Qué quieren? Pues que haya represión. No va a haber represión”, aseguró, al tiempo que descartó que la imagen exterior de México sea motivo de preocupación, al calificar la situación de provocación deliberada para forzar una respuesta del Gobierno federal.

Según lo acordado por la Asamblea Nacional Representativa del magisterio disidente, maestros de la Ciudad de México y de la Sección 14 de Guerrero tomaron a las 10:00 horas la caseta de Tlalpan de la Autopista México-Cuernavaca.

A la misma hora, integrantes de las secciones 18 de Michoacán y 34 de Zacatecas liberaron la caseta de La Venta de la Autopista Chamapa-Lechería, que conecta Santa Fe con el Estado de México, en tanto que la Sección 22 de Oaxaca tomó la caseta de San Marcos de la México-Puebla.

En la Autopista México-Pachuca se desplegaron maestros de la Sección 7 de Chiapas.

Las acciones no generaron congestionamiento, ya que los docentes permitieron la circulación sin cobro de peaje.

El fondo del conflicto sigue sin resolverse. En la sede de la Secretaría de Gobernación se mantuvo la mesa de diálogo, pero la jornada del 3 de junio concluyó de nueva cuenta sin acuerdos.

La Comisión Nacional Única de Negociación de la Coordinadora se levantó de la mesa en medio de arengas, advirtiendo que si la Presidenta de la República rechazaba una reunión directa con el magisterio, no habría más qué discutir en esa instancia.

“Si la respuesta es negativa, si la Presidenta continúa con el rechazo a entablar una mesa de trabajo con la CNUN de la CNTE, entonces no habrá más que decir en esa mesa y saldremos nuevamente a fijar una postura”, declaró el profesor Filiberto Frausto Orozco, de Zacatecas.

El magisterio rechazó que la negativa de dialogar directamente con Sheinbaum Pardo sea un capricho, y la justificó en la incapacidad resolutiva de la Segob y la Secretaría de Educación Pública.

“No una vez, sino en reiteradas ocasiones, no han sabido, no han podido y no han tenido la capacidad para resolver nuestras demandas prioritarias”, sostuvo Frausto Orozco.

Las autoridades federales ofrecieron fortalecer el sistema de Pensionissste como una Administradora de Fondos para el Retiro del Estado y eliminar la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, pero rehusaron plantear la derogación total de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 2007, que es la demanda central del movimiento.

Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP, había propuesto el 2 de junio construir junto con el magisterio, mediante una mesa técnica, una iniciativa que sustituyera a la USICAMM.

Por su parte, Martí Batres Guadarrama, director general del Issste, manifestó apertura para estudiar lineamientos que fortalezcan gradualmente las prestaciones del instituto.

Las demandas de la CNTE se mantienen sin variación: abrogación total de la Ley del Issste de 2007, incremento salarial de 100 por ciento sobre el sueldo base, eliminación de la USICAMM, remoción de Alfonso Cepeda Salas al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y cálculo de pensiones con base en salarios mínimos en lugar de Unidades de Medida y Actualización.

La Coordinadora informó además que el profesor Proceso Columbo, quien recibió una bala de goma en el ojo izquierdo en jornadas previas, sería sometido a cirugía, y que entre las resoluciones de la asamblea del 3 de junio figuró exigir reparación del daño para los docentes heridos.

El paro se desarrolla a siete días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuyo partido inaugural está programado para el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

La CNTE mantiene la consigna “Si no hay solución, no rueda el balón”, y la falta de acuerdos en la mesa de la Segob y la SEP —que acumulan más de 140 reuniones con distintas secciones sindicales— augura una escalada de acciones en los días previos al arranque del torneo.

La Coordinadora no descartó endurecer sus movilizaciones si el Gobierno federal no entrega respuestas concretas a sus exigencias de fondo.