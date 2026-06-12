CNTE mantendrá movilizaciones; prevé protestas en Reforma y Circuito Interior este viernes

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizará este viernes movilizaciones y acciones de protesta en la Ciudad de México, que incluyen afectaciones viales en Paseo de la Reforma y Circuito Interior, así como un mitin frente a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública en respaldo a su Comisión Nacional Única de Negociación, mientras mantiene sus exigencias de abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la reforma educativa.

De acuerdo con el reporte de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, las actividades están programadas para las 10:00 de la mañana en dos puntos: las oficinas de la SEP, ubicadas en Donceles 100, en el Centro Histórico, y el cruce de Paseo de la Reforma con Circuito Interior, en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec.

El magisterio realizará un mitin en apoyo a la Comisión Nacional Única de Negociación, que acudirá a una mesa de trabajo con funcionarios del sector educativo.

Entre las demandas que sostienen los docentes se encuentran la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la reforma educativa, el regreso al sistema de pensiones sin Afores, mejores condiciones laborales, seguridad para la comunidad escolar, incremento salarial del 100% al sueldo base, el cese de descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones, el cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio y un mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social, así como mejores condiciones para escuelas en zonas rurales.



Mantienen presión política

Las movilizaciones de este viernes ocurren después de que la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE concluyó durante la madrugada con la determinación de mantener su estrategia de movilización y negociación, al considerar que las propuestas presentadas por el gobierno federal no han dado respuesta a sus principales exigencias.

La CNTE señaló que, tras casi dos semanas de movilizaciones y plantón en el Centro Histórico, no se ha concretado el cumplimiento de las demandas centrales del movimiento.

“Doce días de huelga nacional, doce días de un plantón en las calles, en las inmediaciones del Zócalo capitalino, no fueron suficientes para que se cumpliera con la promesa de campaña de la presidenta”, expresó un representante.

Sostuvo además que la organización mantiene disposición al diálogo, aunque insistió en la necesidad de obtener respuestas de fondo. “La coordinadora no renuncia al diálogo, a la concertación, a la construcción profunda de acuerdos”, afirmó.



Exigen mesa resolutiva con la Presidencia

Otro de los participantes realizó un balance del movimiento y reiteró que continúan vigentes las principales demandas de la organización, entre ellas la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la reforma educativa, la democracia sindical, la reinstalación de trabajadores cesados y mejoras salariales.

Asimismo, llamó a fortalecer la organización interna y mantener la estrategia de movilización y negociación para incrementar la presión sobre las autoridades federales.

“Se hace necesario seguir construyendo la acumulación de fuerzas para seguir manteniendo nuestra táctica de lucha, movilización, negociación y negociación movilización”, indicó.

El orador también reiteró la exigencia de reanudar el diálogo directo con la Presidenta Claudia Sheinbaum mediante una mesa con capacidad de resolver los planteamientos centrales del movimiento.

“La exigencia a la Presidenta de la República para que retome la mesa de diálogo en calidad resolutiva. No daremos un paso atrás hasta lograr que responda y resuelva y cumpla la promesa que hizo en campaña de abrogar estas dos reformas estructurales”, señaló.



Sin acuerdos tras las mesas de trabajo

Las acciones anunciadas para este 12 de junio se producen un día después de la marcha realizada por integrantes de la CNTE hacia el Estadio Ciudad de México en el contexto de la inauguración del Mundial 2026, movilización con la que buscaron visibilizar sus demandas ante la falta de acuerdos con el gobierno federal.

Según informó el propio magisterio ayer jueves, las mesas de trabajo sostenidas con autoridades federales durante los últimos días no permitieron alcanzar consensos sobre sus demandas centrales. Aunque las autoridades plantearon la posibilidad de mantener el diálogo y revisar nuevas propuestas, la coordinadora consideró insuficientes los ofrecimientos presentados.