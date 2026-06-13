CNTE mantiene la huelga nacional; Sección 22 rechaza el receso de su protesta

La Sección 22 del magisterio de Oaxaca rechazó el receso planteado a su paro de labores, por lo que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continuará con la huelga nacional iniciada en mayo.

La decisión fue tomada tras una consulta a sus bases, por “un estrecho margen” de diferencia. La madrugada de este sábado, a la 1:36 horas, la dirigencia hizo oficial el resultado y decretó una pausa en sus discusiones.

“La Asamblea Estatal Permanente avala los resultados de la consulta y ratifica la continuidad de la huelga nacional y de la jornada de lucha del movimiento democrático”, indicaron en un comunicado en sus redes digitales.

De acuerdo con la información dada a conocer, la postura refleja la profunda inconformidad de los trabajadores de la educación, quienes consideran que en las mesas de diálogo “aún no existen respuestas satisfactorias a las principales demandas del magisterio democrático”.

La CNTE demanda principalmente la derogación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), una promesa de campaña de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La solicitud del magisterio implica regresar a un esquema sin Afores y la eliminación de la Unidad de Medida y Actualización.

El gobierno federal, sin embargo, ha respondido que es inviable financieramente esa modificación, ya que el costo fiscal podría causar un colapso del sistema de pensiones, más allá de la promesa electoral.

Diálogo estancado

La sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), correspondiente a docentes de Ciudad de México, informó que Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), les canceló la mesa de negociación que tendrían al mediodía.

La CNTE mantiene un plantón instalado en el primer cuadro del Centro Histórico, en las inmediaciones del Zócalo, pese a que se ha reducido en las últimas horas. Los maestros demandan una reunión directa con Sheinbaum; pero la mandataria los ha canalizado con la Secretaría de Gobernación y la SEP.

Representantes de la disidencia magisterial han sostenido cuatro encuentros con funcionarios federales, de Segob, SEP e ISSSTE, para intentar llegar a un acuerdo sin éxito.

La presión de la CNTE se intensificó previo a la inauguración del Mundial de la FIFA en Ciudad de México el jueves pasado, con movilizaciones en distintos puntos de la capital y cerca del estadio Azteca el día del evento.

Este viernes, Sheinbaum desestimó el diálogo con los representantes de la Coordinadora, a quienes señaló de actuar de manera distinta en las mesas de negociación y en las protestas en la calle.

“¿Qué caso tiene el diálogo si se sigue manteniendo la misma posición? Aquí hemos hecho varios planteamientos y acá pues no. Además, dicen en la mesa una cosa y luego hacen otra cosa afuera. Entonces, es muy complejo. Pero no va a haber represión, nosotros no reprimimos a nadie. Y las demandas de los profesores en los estados se siguen atendiendo, pero vamos a avanzar nosotros también”.