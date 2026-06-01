CNTE marcha al Zócalo en primer día de huelga; exige abrogar la Ley del Issste y audiencia con Sheinbaum

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación inició este 1 de junio su huelga nacional en la Ciudad de México con una marcha que partió desde el Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo, en demanda de la abrogación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 2007 y una audiencia directa con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El magisterio disidente convocó además a movimientos sociales a constituir un frente común, al tiempo que la Mandataria nacional insistió en que el diálogo con el gremio se mantiene abierto a través de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública.

En el primer día de la jornada de paro, Pedro Hernández, líder de la Sección 9 de la CNTE en la Ciudad de México, llamó desde el Ángel de la Independencia a madres buscadoras, transportistas, campesinos, padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y colonos de Santa Úrsula a sumarse a las movilizaciones del magisterio disidente.

Elvira Veleces, líder de la sección de Guerrero de la CNTE, exigió que la presidenta de la República se reuniera con la Comisión Nacional Única de Negociación para ofrecer soluciones concretas, no solo encuentros protocolarios.

Marcelino Rodarte, representante de Zacatecas, respondió a las declaraciones de Sheinbaum Pardo en las que calificó al movimiento de minoritario.

“No somos uno, no somos 100 y no vamos a ser los menos”, advirtió.

La movilización de este lunes se produjo a 10 días del inicio del Mundial de Futbol 2026, cuyo primer partido —México contra Sudáfrica— se disputará el 11 de junio en la Ciudad de México.

El magisterio disidente ha adoptado como consigna “Si no hay solución, no rueda el balón” y planea concentrar el 80 por ciento de sus movilizaciones en la capital del País, con acciones en Paseo de la Reforma, el Zócalo y los alrededores del Estadio Banorte, además de manifestaciones frente a embajadas y hoteles donde se alojarán las selecciones participantes.

Filiberto Frausto, secretario general de la Sección 34 de Zacatecas, criticó que el Gobierno colocara vallas metálicas para impedir el acceso al Zócalo, calificando la medida como una contradicción de una administración que se asume progresista.

Durante su conferencia de prensa de este lunes, Sheinbaum Pardo subrayó que las demandas factibles de la Coordinadora se atenderán a través del diálogo y reconoció que algunas exigencias del gremio resultan inviables por restricciones presupuestales.

Informó que las conversaciones con docentes de la Sección 22 de Oaxaca iniciaron el día anterior y que para este lunes se esperaba la incorporación a las mesas de trabajo de representantes de otras secciones sindicales.

Sobre la petición de derogar la reforma educativa impulsada por el entonces Presidente Enrique Peña Nieto, Sheinbaum Pardo recordó que el esquema fue revertido durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador, lo que permitió basificar a casi un millón de maestros.

Las principales demandas de la CNTE son la abrogación total de la Ley del Issste de 2007, un incremento salarial de 100 por ciento sobre el sueldo base, la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y la remoción de Alfonso Cepeda Salas al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

El conflicto entre el Gobierno federal y la Coordinadora se remonta a febrero de 2025, cuando Sheinbaum Pardo presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Issste que desencadenó movilizaciones en varios estados.

Sheinbaum Pardo retiró esa iniciativa el 18 de marzo de 2025 y, el 24 de junio del mismo año, publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que reduce gradualmente la edad mínima de jubilación para los burócratas que no cotizan en las Administradoras de Fondos para el Retiro, con un impacto presupuestal de 36 mil millones de pesos solo en el sexenio en curso.

Pese a esa concesión, la Coordinadora sostuvo que la medida no atiende sus demandas de fondo, y la Segob y la SEP acumulan ya más de 140 reuniones con distintas secciones sindicales sin lograr un acuerdo definitivo.

Yenny Pérez, quien encabeza al contingente de Oaxaca, responsabilizó al Gobierno federal y capitalino de cualquier incidente que pudiera ocurrirle al magisterio durante las protestas.

La representante de la Sección 22 prepara además una propuesta formal respecto a la derogación de la Ley del Issste en materia de pensiones, para presentarla en una mesa de negociación con el Gobierno federal.