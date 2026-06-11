CNTE planea marchar al Estadio Ciudad de México en plena inauguración del Mundial 2026

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación acordó en las primeras horas de este 11 de junio mantener su plantón en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México y movilizar a sus contingentes hacia el Estadio Ciudad de México, sede de la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de Futbol 2026, con el objetivo de visibilizar sus demandas de pensiones dignas y la abrogación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

La asamblea nacional del magisterio sesionó de madrugada y resolvió no suspender la huelga nacional que inició 10 días antes, pese a los avances parciales logrados la noche anterior en un encuentro con la Secretaría de Gobernación.

Los contingentes quedaron citados a las 8:00 horas en la estación Tasqueña del Sistema de Transporte Colectivo Metro, desde donde intentarían marchar hacia el estadio ubicado en las inmediaciones de Santa Úrsula.

La víspera, en una reunión que se prolongó por más de seis horas, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, propuso a los docentes la creación de una comisión permanente para dar cauce técnico y jurídico a las propuestas del Gobierno federal.

“Les propusimos que se instale una Comisión Permanente que aterrice jurídica y técnicamente estos planteamientos que hicimos, para que podamos tener de su parte observaciones, comentarios y análisis que nos permitan encontrar coincidencias”, declaró la funcionaria.

Sin embargo, la CNTE rechazó la propuesta al considerar que no atendía de fondo sus exigencias, en particular la derogación de la ley de pensiones de 2007.

Elvira Veleces Morales, dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, llamó al Gobierno federal a abandonar lo que calificó como una actitud de cerrazón.

“Ratificamos y emplazamos al Gobierno federal para reconsiderar su posición de cerrazón total con respecto a dar respuestas puntuales a las demandas que tenemos como justas, y sobre todo por las pensiones dignas que merecen todos los compañeros y compañeras derechohabientes al Issste”, afirmó.

La dirigente subrayó que las movilizaciones no están condicionadas al calendario deportivo.

“La lucha no termina aquí y justamente, no se define por un calendario de un Mundial de futbol, pero sí necesitamos hacer visible esta lucha siempre en las calles”, sostuvo.

Las protestas magisteriales también afectaron la operación del STC Metro.

Al cierre de la edición, la estación Bellas Artes de la Línea 2 fue clausurada hasta nuevo aviso, con lo que se sumó a las estaciones Hidalgo, Pino Suárez, Zócalo/Tenochtitlan, Allende y Chabacano, que ya permanecían cerradas.

El Metro indicó como rutas alternas la estación Pino Suárez de la Línea 1, San Juan de Letrán de la Línea 8 y Bellas Artes de las líneas 2 y 8.

Hasta la madrugada del 11 de junio, no se reportaba ningún operativo especial de la Policía capitalina ni federal en las inmediaciones del Zócalo para contener a los maestros, quienes mantenían guardias en su campamento.

Quedó pendiente de resolverse si se permitiría el acceso de los docentes a la Plaza de la Constitución durante las actividades del Fan Fest del Mundial.