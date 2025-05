CNTE plantea lo mismo que la derecha, acusa Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó este 26 de mayo que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación planteaba lo mismo que la oposición de derecha, de llamar al boicot de la elección al Poder Judicial, que se llevaría a cabo el domingo 1 de junio.

Durante su conferencia de prensa matutina preguntó qué tenía que ver la demanda de la derogación de la Ley del Issste, principal demanda de la CNTE, con la elección del Poder Judicial.

”Plantean ir al INE, me pregunto yo, ¿qué tiene que ver la demanda de la derogación de la Ley de Issste del 2007 con el Instituto Nacional Electoral? Ahora ya plantea lo mismo que plantea la derecha, que hay que boicotear la elección del domingo. ¿Qué tiene que ver la decisión del pueblo de México de elegir al Poder Judicial con la demanda de la derogación de la ley del Issste del 2007? Están planteando lo mismo que la derecha, que no hay elección el domingo, ahí para su análisis”, criticó.

Asimismo, aclaró que aunque tampoco estaba de acuerdo con la reforma a la Ley del Issste, en este momento, su Gobierno no podría regresar a las condiciones previas a la misma, porque representaría “una carga” a las finanzas públicas y se afectarían programas de bienestar, obras públicas o pago del salario de trabajadores del Estado.

”No es menor el esfuerzo que está haciendo el Gobierno, porque nosotros creemos en los profesores, en las maestras y los maestros, lo que no estamos de acuerdo es en que ahora el tema sea la reforma del Poder Judicial, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? O que estén afectando la ciudadanía a la gente en la Ciudad de México, como lo del Aeropuerto el viernes”, insistió Sheinbaum Pardo.

”Tenían un diálogo con la Presidenta, pero ellos decidieron que aunque tenían un diálogo con la Presidenta, iban a violentar a periodistas, a generar estas acciones, no es un asunto menor, ahí está el diálogo con el Secretario de Educación Pública [Mario Delgado Carrillo], con la Secretaria de Gobernación [Rosa Icela Rodríguez Velázquez]”, subrayó.

Reiteró su cuestionamiento respecto a la relación entre la demanda de la derogación de la Ley del Issste del 2007, con la elección del Poder Judicial, ya que, según apuntó, se parecía mucho la actitud de la oposición de la derecha.

”Seguimos dialogando, pero ¿qué tiene que ver la reforma del Poder Judicial? Se parece mucho la actitud de boicotear la reforma del Poder Judicial con aquellos que ahora dicen: ‘No votar, boicoteemos la reforma al Poder Judicial’, o sea, los más conservadores de los conservadores de los conservadores, con los supuestamente más radicales”, señaló Sheinbaum Pardo.

”Lo que pedimos es manifestación pacífica, que no se afecte a la gente en la Ciudad de México principalmente, y que nos expliquen qué tiene que ver la reforma al Poder Judicial con las demandas del magisterio nacional”, comentó.

Asimismo, repitió que no recibiría personalmente a los miembros de la CNTE, sino que el diálogo sería principalmente a través de Rodríguez Velázquez y Delgado Carrillo, en la que también estarían presentes Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como Édgar Abraham Amador Zamora, Secretario de Hacienda y Crédito Público.

Además, aseguró que el planteamiento de la Coordinadora era en contra de la ciudadanía, más que a la Presidenta o de Morena.

”Entonces nosotros no vamos a denigrar, ni hablar de despectivamente de las maestras y los maestros, pero sí llamamos la atención de qué ahora resulta que su demanda es igual a la del conservadurismo boicotear la elección al Poder Judicial, o sea en contra del pueblo, porque no es en contra de la Presidenta o de Morena, no, es en contra del pueblo de México”, afirmó Sheinbaum Pardo.

En su turno, el Secretario de Educación informó que el 9.8 por ciento de las escuelas en el territorio mexicano no tuvieron clases, debido al paro de la CNTE, que inició el 15 mayo.

”Es decir, de las 202 mil 184 escuelas, tenemos que pararon 19 mil 974, lo cual es un 9.8 por ciento. Esos son los datos de la semana pasada”, comentó Delgado Carrillo.

Presentó una tabla con datos de la semana pasada, sobre las afectaciones que había dejado el paro de la CNTE y aseguró que, derivado de ello, permanecieron sin clases, al menos un millón 200 mil alumnos.

”Alrededor de un millón 200 de los 20 millones que pusimos ahí [en la tabla]”, mencionó Delgado Carrillo, quien detalló que la entidad de la República que resultó más afectada fue Oaxaca, con 12 mil 404 escuelas en paro, seguida por Chiapas, con 3 mil 388.