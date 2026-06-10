CNTE rechaza propuestas del Gobierno y aplaza decisión sobre plantón a consulta de bases

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) concluyó el 10 de junio de 2026 una reunión de más de seis horas con representantes del Gobierno federal en la Secretaría de Gobernación (Segob), sin alcanzar acuerdos concretos sobre sus principales demandas, y anunció que someterá los planteamientos oficiales a una asamblea interna antes de definir sus próximos pasos.

La comisión negociadora del magisterio disidente se reunió con Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob); Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP); Martí Batres, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); y Mario Llergo, titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm). Al salir de las instalaciones de Bucareli, representantes del sindicato calificaron los ofrecimientos del Gobierno como insuficientes para atender las exigencias del movimiento.

“Hubo algunos ofrecimientos por parte del Gobierno Federal, pero que no cumplen con la exigencia que tiene el movimiento democrático magisterial”, declararon los dirigentes al término del encuentro. La Asamblea Nacional Representativa de la CNTE convocada para las 20:00 horas del mismo 10 de junio tendría como propósito informar a las bases sobre los planteamientos federales antes de emitir una postura definitiva.

Rodríguez Velázquez, por su parte, afirmó que la mesa de diálogo continúa abierta y urgió al magisterio a formular una contrapropuesta. Señaló que el Ejecutivo federal propuso instalar una Comisión Permanente para dar sustento jurídico y técnico a los planteamientos, e insistió en que cualquier solución deberá enmarcarse dentro de los límites del presupuesto. “Esta mesa está abierta al diálogo, pero es necesario pasar a una nueva etapa y, como dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es tiempo de definiciones. No podemos ir más allá de las posibilidades que marca el presupuesto”, afirmó.

La funcionaria detalló que el Gobierno planteó avanzar gradualmente hacia la recuperación de principios solidarios en el sistema de pensiones mediante el fortalecimiento del Fondo de Pensiones para el Bienestar y el Pensionissste, así como la creación de una aseguradora pública para pensiones, sin contemplar la abrogación directa de la Ley del ISSSTE de 2007 que exige la CNTE. Sobre la Usicamm, señaló que la ruta de trabajo también contempla su derogación, aunque a través de un proceso de consulta escuela por escuela.

Eva Hinojosa Tera, secretaria general de la Sección XVIII de Michoacán, reconoció que durante el encuentro se presentaron propuestas relacionadas con educación pública y el ISSSTE, pero subrayó que los representantes sindicales carecen de facultades para tomar decisiones unilaterales. “Esta mesa nos esperaba con las respuestas claras, pero, más sin embargo, volvemos a repetir, hubo estos ofrecimientos”, dijo. Yenny Pérez, secretaria general de la Sección 22 de Oaxaca, señaló que el Gobierno no respondió al fondo de las demandas: “Nos dieron una respuesta que se ha valorado que no tiene de fondo la solución a nuestra demanda”.

Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9 de la Ciudad de México, empleó una metáfora futbolística para describir la postura del magisterio —en el contexto de la víspera del inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026— al señalar: “No termina hasta el último minuto el partido, vamos a llegar a la final con la abrogación de la Ley del ISSSTE”.

Mientras se desarrollaba la reunión en Bucareli, integrantes de la CNTE mantuvieron bloqueos en la Ciudad de México y en al menos cinco estados de la República. En la capital, alrededor de las 10:00 horas, docentes de las Secciones 34 de Zacatecas, 18 de Michoacán y 9 de la Ciudad de México cerraron todos los carriles de Paseo de la Reforma a la altura de El Caballito. En Guerrero, aproximadamente mil maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (Ceteg) cerraron la Autopista del Sol Cuernavaca-Acapulco y el bulevar Vicente Guerrero, en las inmediaciones de Chilpancingo; un grupo adicional bloqueó la Costera Miguel Alemán en Acapulco entre las 10:00 y las 12:00 horas, y otro contingente tomó sucursales bancarias y oficinas gubernamentales en Tlapa.

En Oaxaca, la Sección 22 reinstauró campamentos en el Aeropuerto Internacional de la capital estatal, en la planta de almacenamiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Santa María El Tule y en la caseta de cobro de San Pablo Huitzo. En Michoacán, maestros bloquearon el puente Coahuayana en los límites con Colima, afectando el tránsito de vehículos de carga hacia el puerto de Lázaro Cárdenas. En Chiapas, el bloqueo al centro de distribución de Pemex en Tuxtla Gutiérrez continuó por tercer día consecutivo, mientras que en Durango se tomaron las oficinas de la Sección 12 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

La Asamblea Nacional Representativa de la CNTE acordó extender la huelga general, que al 10 de junio de 2026 sumaba más de tres semanas, y convocó a sus bases a una concentración masiva para el 11 de junio, día de la inauguración del Mundial de Futbol, con el propósito de intensificar la presión sobre el Gobierno federal. La coordinadora también informó que para esa jornada se prevé una movilización conjunta con organizaciones de madres buscadoras, familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y otros sindicatos con inconformidades laborales pendientes.