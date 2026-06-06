CNTE reforzará su plantón en CDMX; amaga con llevar sus protestas al AICM y al Estadio Azteca

Entre el próximo domingo y el lunes arribarán a la Ciudad de México más integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para reforzar el plantón y sus movilizaciones.
El magisterio advirtió que podrían protestar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y en el Estadio Azteca justo en la semana de la inauguración del Mundial de Futbol 2026.
El domingo, el magisterio llevará a cabo su Asamblea Nacional Representativa, en la cual definirán su agenda de movilizaciones para la próxima semana.
Isael González, secretario general de la Sección 7 de Chiapas, aseguró que la próxima semana será crucial y se definirá si “es el Estado o somos las maestras y los maestros”.
“La próxima semana se va a poner más interesante... Vamos a ir a ver cuánto cuestan los boletos de avión o si alguien tiene un vuelo pronto”, dijo en conferencia de prensa, Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 de la CDMX.
Insistió en que el Mundial de Futbol 2026 es “una ventana al mundo” para denunciar lo que ocurre en México contra los maestros.
En tanto, Mario Delgado, secretario de Educación, sostuvo que continúa una jornada intensa de diálogo con el magisterio para la construcción de acuerdos.
“En el gobierno democrático, de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, las demandas legítimas y justas, encausadas por la vía pacífica, siempre tendrán una respuesta responsable”, señaló en un breve mensaje.
Escalan protestas durante el paro nacional
A lo largo de los últimos cuatro días de paro nacional, la CNTE ha ido escalando sus protestas. Ayer, integrantes de la Coordinadora tomaron y liberaron casetas en distintos estados y puntos de entrada a la Ciudad de México.
Un día antes, irrumpieron en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ubicadas en avenida Universidad, donde intentaron tirar la puerta principal y rompieron vidrios.
También han bloqueado las principales avenidas de la Ciudad de México, entre las que se encontraban Circuito Interior y Avenida Paseo de la Reforma en distintas zonas, donde también derribaron y “desvistieron” esculturas colocadas como parte del Mundial 2026.
Durante su primer día en la capital, el primero de junio, el magisterio realizó una manifestación con dirección al Zócalo capitalino, la cual fue interrumpida por un enfrentamiento entre maestros y elementos de policía, quienes impidieron el paso a la plaza pública. Por lo anterior, la CNTE instaló su plantón en calles del primer cuadro del Centro Histórico.
En respuesta a las exigencias del magisterio, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, planteó el pasado 3 de junio una ruta para desaparecer la USICAMM y construir una reforma que sería enviada al Congreso en septiembre, con el objetivo de aprobarla en diciembre.
La propuesta prevé instalar una mesa plural el 15 de junio, revisar entre junio y julio los cambios necesarios sobre ingreso, promoción, ascensos y asignación de plazas, redactar una iniciativa entre julio y agosto, someterla a consulta del magisterio y presentarla al Congreso el 14 de septiembre.
Además, este 4 de junio la Secretaría de Gobernación le propuso a la Coordinadora el fortalecimiento de PENSIONISSSTE y la creación de una aseguradora pública especializada en el pago de retiros.