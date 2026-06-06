CNTE reforzará su plantón en CDMX; amaga con llevar sus protestas al AICM y al Estadio Azteca

Entre el próximo domingo y el lunes arribarán a la Ciudad de México más integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para reforzar el plantón y sus movilizaciones.

El magisterio advirtió que podrían protestar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y en el Estadio Azteca justo en la semana de la inauguración del Mundial de Futbol 2026.

El domingo, el magisterio llevará a cabo su Asamblea Nacional Representativa, en la cual definirán su agenda de movilizaciones para la próxima semana.

Isael González, secretario general de la Sección 7 de Chiapas, aseguró que la próxima semana será crucial y se definirá si “es el Estado o somos las maestras y los maestros”.

“La próxima semana se va a poner más interesante... Vamos a ir a ver cuánto cuestan los boletos de avión o si alguien tiene un vuelo pronto”, dijo en conferencia de prensa, Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 de la CDMX.

Insistió en que el Mundial de Futbol 2026 es “una ventana al mundo” para denunciar lo que ocurre en México contra los maestros.

En tanto, Mario Delgado, secretario de Educación, sostuvo que continúa una jornada intensa de diálogo con el magisterio para la construcción de acuerdos.

“En el gobierno democrático, de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, las demandas legítimas y justas, encausadas por la vía pacífica, siempre tendrán una respuesta responsable”, señaló en un breve mensaje.