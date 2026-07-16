CNTE retoma protestas; Sheinbaum insiste en consulta a maestros

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación reanudó este jueves sus movilizaciones en la Ciudad de México al acusar que continúan pendientes diversos compromisos asumidos por autoridades federales tras el levantamiento del paro nacional y del plantón instalado en el Zócalo.

La protesta fue encabezada por las secciones 9, 10, 11 y 60 frente a oficinas de la autoridad educativa federal en la capital.

El secretario general de la Sección 9, Pedro Hernández, afirmó que las reuniones de seguimiento acordadas con la Secretaría de Educación Pública y el ISSSTE no se han realizado, por lo que permanecen pendientes temas como la basificación de docentes, la homologación de prestaciones, la contratación de trabajadores desplazados, las becas para hijos de maestros y apoyos para jubilados.

Ante ese escenario, el dirigente sindical sostuvo que la falta de avances obligó a retomar las protestas. “Esto nos lleva a reactivar la movilización”, advirtió.

Durante la protesta, una comisión de maestros ingresó a dialogar con funcionarios de la autoridad educativa. Al concluir el encuentro, los representantes sindicales consideraron que la respuesta fue insuficiente porque quienes los recibieron no contaban con facultades para resolver sus demandas, aunque informaron que el próximo 23 de julio sostendrán una nueva reunión con funcionarios de mayor nivel para revisar los asuntos pendientes.

La Coordinadora también denunció que algunos acuerdos administrativos siguen sin aplicarse. Entre ellos mencionó la ampliación de las licencias por cuidados paternos y maternos, ya que, según expuso, un oficio emitido por la autoridad educativa mantiene un plazo menor al previamente convenido.