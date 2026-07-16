CNTE retoma protestas; Sheinbaum insiste en consulta a maestros

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación reanudó este jueves sus movilizaciones en la Ciudad de México al acusar que continúan pendientes diversos compromisos asumidos por autoridades federales tras el levantamiento del paro nacional y del plantón instalado en el Zócalo.
La protesta fue encabezada por las secciones 9, 10, 11 y 60 frente a oficinas de la autoridad educativa federal en la capital.
El secretario general de la Sección 9, Pedro Hernández, afirmó que las reuniones de seguimiento acordadas con la Secretaría de Educación Pública y el ISSSTE no se han realizado, por lo que permanecen pendientes temas como la basificación de docentes, la homologación de prestaciones, la contratación de trabajadores desplazados, las becas para hijos de maestros y apoyos para jubilados.
Ante ese escenario, el dirigente sindical sostuvo que la falta de avances obligó a retomar las protestas. “Esto nos lleva a reactivar la movilización”, advirtió.
Durante la protesta, una comisión de maestros ingresó a dialogar con funcionarios de la autoridad educativa. Al concluir el encuentro, los representantes sindicales consideraron que la respuesta fue insuficiente porque quienes los recibieron no contaban con facultades para resolver sus demandas, aunque informaron que el próximo 23 de julio sostendrán una nueva reunión con funcionarios de mayor nivel para revisar los asuntos pendientes.
La Coordinadora también denunció que algunos acuerdos administrativos siguen sin aplicarse. Entre ellos mencionó la ampliación de las licencias por cuidados paternos y maternos, ya que, según expuso, un oficio emitido por la autoridad educativa mantiene un plazo menor al previamente convenido.
Sheinbaum insiste en consultar a todo el magisterio
En su conferencia de este jueves, la Presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a las demandas de la CNTE en materia de evaluación docente y reiteró que su gobierno no aceptará que ese tema sea definido únicamente por una parte del magisterio. Sostuvo que cualquier modificación deberá consultarse con maestros de todo el país mediante un ejercicio “escuela por escuela”.
“¿Quién tiene que opinar? Los profesores de todo el país, las maestras y los maestros”, afirmó la mandataria. También rechazó la propuesta de que los mecanismos de promoción sean determinados exclusivamente por comisiones sindicales y remarcó, y añadió que el proceso deberá realizarse con voto secreto para garantizar que la decisión refleje la opinión de todo el magisterio.
Estas declaraciones se suman a las que realizó días antes durante una gira por Zacatecas, donde, tras una manifestación de integrantes de la CNTE, aseguró que su administración no sostendrá “negociaciones en lo oscurito con unos cuantos” y reiteró que cualquier cambio en materia educativa será consultado con la totalidad de los docentes del país.
Tras la movilización, los integrantes de la CNTE marcharon hacia la sede histórica de la SEP y dejaron abierta la posibilidad de realizar nuevas protestas la próxima semana si no se concretan las reuniones con los titulares de las dependencias involucradas ni se registran avances en los acuerdos que, aseguran, permanecen incumplidos.