CNTE rompe vallas y choca con simpatizantes de Morena durante visita de Sheinbaum a Oaxaca

Integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación derribaron un cerco de vallas metálicas instalado en el perímetro de seguridad del Auditorio Guelaguetza, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y se enfrentaron con simpatizantes de Morena y trabajadores del Gobierno del Estado.

Esto, mientras este 11 de septiembre la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezaba en el interior del recinto el acto “Honestidad y Resultados en Oaxaca”, parte de las actividades de su Segundo Informe de Gobierno.

El avance del contingente magisterial derivó en choques directos contra grupos de civiles que formaron una barrera humana y contra trabajadores estatales que resguardaban el acceso al inmueble. En el sitio se registraron jaloneos, empujones, golpes y el lanzamiento de piedras.

A través de altavoces, los líderes magisteriales responsabilizaron a la administración estatal de colocar “grupos de choque” y simpatizantes del partido oficialista para obstruir el paso de la movilización.

Exigieron frenar las provocaciones y reiteraron que su protesta responde a la falta de respuestas en materia laboral, a la exigencia de derogar la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al rechazo al sistema de administradoras de fondos para el retiro (afores).

“Morena decía que todo cambiaría, mentira, mentira, la misma porquería”, “Claudia, mentiste, con la reforma a la Ley del ISSSTE”, “De Yucatán a Oaxaca, la CNTE no se raja” y “Aquí y ahora con la Coordinadora”, gritaron los profesores durante la movilización.

“En cualquier parte del País a donde vaya Claudia Sheinbaum, la CNTE fijará su posicionamiento”, advirtió la dirigencia magisterial en su mensaje político.

Los docentes también cuestionaron los resultados de la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) y el gasto destinado a su aplicación, que cifraron en 900 millones de pesos.

“Los medios de comunicación han estado haciendo la crítica (de los resultados). Simplemente es pagar 900 millones (de pesos) para que muestren una realidad que no corresponde a la aplicación del examen PISA”, señaló la dirigencia.

Añadió que, en lugar de destinar ese monto y pertenecer a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos para aplicar una prueba estandarizada, los recursos deberían dirigirse al desarrollo de situaciones pedagógicas, a la preparación de los maestros y al fortalecimiento de los planes y programas educativos.

Alrededor de las 13:00 horas se registró el bloqueo del crucero de Fonapas, en la intersección de la Calzada Héroes de Chapultepec y la Avenida Juárez, lo que paralizó el tránsito entre el Centro Histórico y la zona norte de la capital oaxaqueña. Posteriormente, un contingente integrado por cientos de docentes avanzó en marcha hacia el recinto ubicado en el Cerro del Fortín.

El 13 de agosto pasado, la dirigencia del magisterio oaxaqueño sostuvo una mesa de diálogo en Palacio Nacional con la titular del Poder Ejecutivo Federal y autoridades locales. Los docentes argumentaron que los compromisos respecto a renivelaciones, recategorizaciones y reformas de previsión social continúan sin cumplirse, razón por la cual convocaron a las protestas durante la gira presidencial.

El desorden también alcanzó el interior del inmueble. Videos difundidos en redes sociales mostraron momentos en que simpatizantes de Morena se jalonearon para forzar el paso del Palco B hacia el Palco A, lo que provocó daños materiales en una de las puertas de acceso del recinto, previo al arribo de la Mandataria nacional.

La Sección 22 anticipó que mantendrá esta forma de protesta en cada entidad que incluya la gira del Segundo Informe de Gobierno, lo que anticipa nuevos episodios de tensión entre el magisterio disidente y el Gobierno Federal en las próximas semanas.