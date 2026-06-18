CNTE tomará sedes de Afores en Paseo de la Reforma, tras fracasar quinta ronda de diálogo

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció para este 18 de junio la toma simultánea de las oficinas principales de las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE) ubicadas en el corredor financiero de Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, como escalada de presión tras 17 días de paro nacional indefinido y el fracaso de la quinta ronda de negociaciones con el Gobierno federal.

Según el plan de acción de la Dirección Política Nacional del magisterio disidente, los bloqueos e instalaciones de plantones comenzarían a las 10:00 horas, distribuidos por contingentes estatales bajo la consigna de exigir la devolución total del control de sus pensiones.

El despliegue operativo contempla el cerco de siete sedes financieras en Paseo de la Reforma y la Alcaldía Álvaro Obregón.

La distribución de los contingentes quedó definida por sección sindical: la Sección 7 de Chiapas clausuraría la Afore Metlife, en Reforma 265; la Sección 21 tomaría la Afore Banorte, en Reforma 489; la Sección 14 de Guerrero quedaría a cargo de Profuturo, en Reforma 144; y las secciones 34, 58 de Zacatecas y la 18 de Michoacán resguardarían Inbursa, en Reforma 555.

La Sección 22 de Oaxaca asumiría el control de Afore Sura y Citi Banamex, en Reforma 222 y 381, respectivamente.

El único contingente que se desplazaría a una sede distinta serían las secciones capitalinas y del área metropolitana, responsables de la Afore Azteca, ubicada en Avenida Revolución 1275.

La acción escaló luego de que la noche del 17 de junio la Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE concluyera la quinta reunión con el Gobierno federal en la Secretaría de Gobernación sin acuerdo.

El Gobierno descartó abrir una ruta para la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, demanda central del magisterio.

“Las propuestas son insuficientes”, declaró Elvira Veleces, dirigente de la Sección 14 de Guerrero.

Mario Delgado, Secretario de Educación Pública, sostuvo que el único punto sin avance es precisamente la exigencia de abrogar la Ley del ISSSTE, al advertir que ello tendría un fuerte impacto en las finanzas públicas, aunque confió en que aún sería posible garantizar el cierre ordenado del ciclo escolar.

En tanto, Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación, afirmó que se registraron avances en el diálogo y que la comisión negociadora del magisterio se comprometió a consultar con sus bases la continuidad del plantón.

“Eso esperamos, porque nosotros hasta no ver no creer”, señaló al ser cuestionada sobre la posibilidad de que los docentes levantaran la protesta.

El Gobierno federal planteó la instalación de mesas tripartitas para atender temas locales y mesas temáticas sobre justicia y reparación del daño, además de una calendarización de reuniones acordada entre la SEP y la Segob.

Sobre la mesa permanecen también la oferta de derogación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y la creación de una aseguradora pública que administre las pensiones de los docentes.

El 17 de junio, en el marco de la jornada 17 del paro, la CNTE denunció actos de represión durante las movilizaciones en inmediaciones del Estadio Ciudad de México, donde se disputó el partido entre Colombia y Uzbekistán en el marco de la Copa Mundial de Futbol 2026.

Pedro Hernández Morales, secretario general de la Sección 9 Democrática de la Ciudad de México, acusó que Veleces fue retenida por elementos de seguridad, quienes le habrían sustraído pertenencias y dañado su equipo.

“A la maestra Elvira de Guerrero la encapsularon, le quitaron sus mochilas, le quitaron su dinero y su sonido”, afirmó el dirigente.

La propia Veleces relató que integrantes de su comitiva fueron golpeados, amenazados de muerte y despojados de sus quincenas durante el operativo. La Coordinadora responsabilizó a autoridades federales y capitalinas de los incidentes.

Paralelamente, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México decomisaron a maestros objetos considerados peligrosos —dos mazos, una barreta de metal, cohetones, palos de madera y tubos de metal— durante revisiones en la Calzada de Tlalpan, a la altura de Avenida División del Norte. No se reportaron detenidos tras el decomiso.

Entre las principales exigencias del movimiento permanecen la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de los mecanismos de evaluación y promoción docente, el cese de descuentos salariales y la reinstalación de trabajadores cesados.

La continuidad de la huelga, según la dirigencia magisterial, será definida por la Asamblea Nacional Representativa en sus espacios internos de deliberación.