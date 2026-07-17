CNTE vuelve a las calles por presunto incumplimiento de acuerdos

Menos de un mes después de levantar el plantón que durante semanas ocupó calles del Centro Histórico de la capital, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) volvió a las calles al acusar a la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de incumplir los acuerdos alcanzados el 19 de junio.

Integrantes de las secciones 9, 10, 11 y 60 advirtieron que, si no hay avances en una nueva mesa de negociación prevista para el 23 de julio, definirán nuevas acciones de protesta.

La minuta firmada el 19 de junio permitió destrabar el conflicto que durante casi un mes mantuvo a la CNTE en paro y con un plantón instalado en calles del Centro Histórico. El documento contemplaba reuniones de seguimiento y mesas de trabajo para atender demandas administrativas, laborales y de seguridad social. La Coordinadora sostiene que esos compromisos no se cumplieron y que ese incumplimiento motivó el regreso a las calles.

Tras una reunión sin acuerdos en la Coordinación General de Recursos Humanos de la AEFCM, los maestros marcharon hacia la sede de la Secretaría de Educación Pública, donde solicitaron nuevamente una mesa de negociación con funcionarios de primer nivel. Al no obtener una respuesta, anunciaron que insistirán en una nueva reunión programada para el 23 de julio, fecha que consideran clave para definir el rumbo del conflicto. Si no existen avances, advirtieron, la Coordinadora evaluará nuevas acciones de protesta.

Durante el encuentro con funcionarios de la AEFCM, los dirigentes aseguraron que no obtuvieron respuestas concretas ni la participación de autoridades con capacidad de decisión. Pedro Hernández Morales, secretario general de la Sección 9, calificó la respuesta como “insatisfactoria, insuficiente y de un bajo nivel”, por lo que propuso marchar hacia las oficinas centrales de la SEP para exigir una reunión con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y con el director general del ISSSTE. La propuesta fue respaldada mediante una votación a mano alzada.

La Coordinadora acusa que la SEP incumplió el compromiso de realizar una reunión de seguimiento prevista entre el 22 y el 26 de junio y que el ISSSTE tampoco instaló la mesa de trabajo acordada para atender temas de seguridad social del magisterio. Además, mantiene entre sus principales demandas la basificación de docentes, mejoras en prestaciones y cambios al sistema de promoción docente USICAMM.

El regreso de la CNTE ocurre casi un mes después de las movilizaciones que durante mayo y junio mantuvieron al magisterio en el centro de la agenda nacional. Durante esas semanas, los docentes instalaron un plantón en calles aledañas al Zócalo, bloquearon vialidades estratégicas y realizaron protestas en los días previos al arranque del Mundial 2026 en México.

Uno de los momentos más tensos ocurrió el 1 de junio, cuando maestros intentaron ingresar al Zócalo y se enfrentaron con elementos de seguridad de la Ciudad de México. Durante ese operativo, el profesor guerrerense Proceso Columbo González perdió la visión de un ojo tras ser impactado por un proyectil, uno de los episodios que marcó el conflicto entre la Coordinadora y las autoridades.

Durante la movilización destacó la ausencia de la Sección 22 de Oaxaca, el contingente más numeroso de la Coordinadora, cuya participación había sido determinante en las protestas previas. Esta ausencia ocurre en un contexto de fricciones internas en el magisterio oaxaqueño tras la polémica por la consulta de junio pasado sobre la continuidad de la huelga, lo que ha limitado su capacidad de movilización en la capital. Por lo anterior, la marcha no reprodujo la dimensión ni las afectaciones a la movilidad registradas semanas atrás.

Horas antes de la movilización, durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que cualquier modificación al sistema de promoción docente deberá construirse mediante una consulta nacional dirigida a maestras y maestros de todo el país y no únicamente con la CNTE. La mandataria también manifestó su desacuerdo con regresar al esquema de comisiones mixtas para definir ascensos y promociones del magisterio y sostuvo que el diálogo con los docentes continuará abierto.

Hasta el momento, la SEP, la AEFCM, el ISSSTE y la Secretaría de Gobernación no han emitido una postura pública sobre los señalamientos de incumplimiento formulados por la Coordinadora, manteniendo su estrategia de canalizar los reclamos exclusivamente a través de las mesas técnicas instaladas previamente, sin validar las denuncias de ruptura de acuerdos.