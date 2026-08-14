CNTE y Sheinbaum acuerdan más de mil plazas nuevas para maestros de Oaxaca

La Comisión Política de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informó que, tras reunirse con la Presidenta Claudia Sheinbaum, lograron establecer acuerdos como la creación de mil 300 plazas docentes para Oaxaca, además de mejoras al sistema educativo.

Yenny Pérez, secretaria general de la Sección 22, explicó que plantearon a la Presidenta las demandas generales de la CNTE tales como la jubilación digna y la abrogación de la ley del Issste y de la reforma educativa; además de exigencias propias de su agrupación.

Entre ellas destacan el programa de uniformes escolares, la contratación de maestros y personal administrativo, renivelaciones, ascensos y pago de horas que entrarán en vigor a partir del 1 de septiembre; además de otras necesidades en planteles, algunos de los cuales tienen adeudos o no cuentan con servicios de electricidad.

La creación de mil 300 plazas representa uno de los puntos centrales de la negociación con la Sección 22, quienes han urgido la necesidad de fortalecer la plantilla que atiende a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en la entidad.

Aunque la dirigente señaló que hubo voluntad de las autoridades, no descartó mantener las movilizaciones.

“Tenemos fechas respecto de diferentes puntos que tomamos pero vamos a seguir la misma estrategia, si no hay solución vamos a movilizarnos. Hay compromisos que asume la propia presidenta, ya es la máxima autoridad del país y si no hay avances, seguramente habrá movilizaciones“, dijo Yenny Pérez.