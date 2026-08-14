CNTE y Sheinbaum acuerdan más de mil plazas nuevas para maestros de Oaxaca

La Comisión Política de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informó que, tras reunirse con la Presidenta Claudia Sheinbaum, lograron establecer acuerdos como la creación de mil 300 plazas docentes para Oaxaca, además de mejoras al sistema educativo.
Yenny Pérez, secretaria general de la Sección 22, explicó que plantearon a la Presidenta las demandas generales de la CNTE tales como la jubilación digna y la abrogación de la ley del Issste y de la reforma educativa; además de exigencias propias de su agrupación.
Entre ellas destacan el programa de uniformes escolares, la contratación de maestros y personal administrativo, renivelaciones, ascensos y pago de horas que entrarán en vigor a partir del 1 de septiembre; además de otras necesidades en planteles, algunos de los cuales tienen adeudos o no cuentan con servicios de electricidad.
La creación de mil 300 plazas representa uno de los puntos centrales de la negociación con la Sección 22, quienes han urgido la necesidad de fortalecer la plantilla que atiende a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en la entidad.
Aunque la dirigente señaló que hubo voluntad de las autoridades, no descartó mantener las movilizaciones.
“Tenemos fechas respecto de diferentes puntos que tomamos pero vamos a seguir la misma estrategia, si no hay solución vamos a movilizarnos. Hay compromisos que asume la propia presidenta, ya es la máxima autoridad del país y si no hay avances, seguramente habrá movilizaciones“, dijo Yenny Pérez.
La reunión con el magisterio inició a las 11:30 de la mañana, mientras otro grupo de maestros realizó un mítin al exterior.
Los integrantes de la Sección 22 también reclamaron la presencia policial en los alrededores de Palacio Nacional y aseguraron que no era necesario pues no son personas violentas.
“No es necesario el cerco policial, no somos delincuentes, ni agresivos, somos trabajadores de la educación, no hay necesidad de movilizar a tanta policía, deberían ser destinados a áreas en las que sí se necesite”, dijo a medios Yenny Pérez.
En la reunión con la sección 22 estuvieron presentes la Presidenta Claudia Sheinbaum; la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado; el director general del Issste, Martí Batres; el Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, entre otros funcionarios.
La próxima reunión de seguimiento entre representantes del Gobierno federal, Oaxaca y la Sección 22 quedó programada para el 2 de septiembre.
Sheinbuam acepta reunión con la CNTE
La Presidenta Claudia Sheinbuam aceptó reunirse con integrantes del magisterio el pasado 31 de julio, cuando maestros de la Sección 22 la interceptaron durante su visita a Oaxaca.
Esto tras rechazar reuniones directas con la Coordinadora Nacional, luego de que las y los maestros no asistieran a una reunón programada con la jefa del Ejecutivo.
– “No se ha cumplido con los acuerdos. Por eso nosotros ahora requerimos como Sección 22 una mesa específicamente con usted”, le solicitaron.
“Los puedo recibir el jueves 13 de agosto allá en la ciudad”, aseguró Sheinbaum en un diálogo que entabló con Yenny Pérez, secretaria general de la Sección 22.
– “Así es. Son temas que se han tocado en mesas anteriores, pero que no se han cumplido. Y para ello también le entrego el pliego de demandas que firmaron el gobernador y firmó también la secretaria de gobierno. Son estos puntos los que vamos a tratar en la reunión”, mencionó Pérez.
—¿Son puntos pendientes que ya tuvimos en mesas anteriores?, cuestionó Sheinbaum.
“Sí, y tienen que ver con una respuesta que nos entregaron durante la jornada de lucha, pero que no están dando cumplimiento, que tiene que ver con la entrega de recursos de los uniformes escolares del ciclo escolar anterior y que hasta el momento no se ha cumplido”, indicó.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantiene las exigencias de: derogar la reforma del Issste de 2007, eliminar las Afores, la abolición de las reformas educativas de 2007 y 2019, un aumento del 100 por ciento en su salario base y justicia social para el pueblo y el magisterio por casos de represión como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.