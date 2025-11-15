$!Coahuila abre la puerta al fracking; organizaciones alertan por impactos ambientales severos

Permitir las actividades de fracking que impulsa la Secretaría de Economía de Coahuila pondría en riesgo las fuentes de agua y profundizaría la crisis hídrica que atraviesa la región, advirtieron 27 organizaciones defensoras del medio ambiente. El señalamiento surge tras las declaraciones que Luis Olivares Martínez, titular de la dependencia, hizo en octubre durante el Foro Regional de Consulta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) 2026.
Afirman que esta técnica de extracción de hidrocarburos pone en riesgo la salud de las comunidades, como ha ocurrido en regiones donde se ha implementado. Activistas y organizaciones señalan que el Plan Estratégico 2025-2030 de Petróleos Mexicanos (Pemex) contempla la intención de retomar actividades de exploración y extracción de gas fósil mediante fracking en diversos estados, incluyendo Coahuila.
En la conferencia matutina del 6 de diciembre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada por las reformas a la minería a cielo abierto y el fracking, en ese momento la mandataria dijo que “no va a haber fracking, y eso sí se va a quedar”.
La organización Greenpeace México advirtió que la estrategia tiene entre sus objetivos el incremento de la producción de gas a través del fracking, sin nombrarlo como tal. Aseguró que “de una forma tramposa” la administración de Sheinbaum omitió nombrar esa técnica diciendo que “estimularán yacimientos de geología compleja”, es decir mediante una estrategia que requiere de fracturación hidráulica.
Tratan de “confundir y escudarse frente a la ciudadanía que ha exigido durante más de una década la prohibición de esta técnica que contamina y atenta contra todas las formas de vida”, denunció la organización.
Fracking: de la exploración a la demanda de agua
La Alianza Mexicana Contra el Fracking explica que se trata de una técnica para extraer gas y petróleo de formaciones rocosas poco permeables, que requiere millones de litros de agua y es altamente contaminante: Además, también se emplea para la exploración de yacimientos de gas y petróleo.
Explica que la técnica consiste en perforar un pozo vertical hasta alcanzar la formación que contiene gas o petróleo. Seguidamente, se perfora horizontalmente en la lutita —una roca sedimentaria compuesta por partículas del tamaño de la arcilla y del limo— pudiendo extenderse por varios kilómetros.
Una vez que se perfora la lutita se fracturan la roca con la inyección de una mezcla de agua, arena y sustancias químicas a elevada presión que fuerza el flujo y salida de parte de los hidrocarburos de los poros.
El flujo disminuye muy pronto, por lo cual es necesario perforar nuevos pozos para mantener la producción. La Alianza Mexicana Contra el Fracking señala que por este motivo, con esta técnica se ocupan vastas extensiones de territorio para perforar cientos de pozos.
Las organizaciones advierten que el fracking es una amenaza porque puede reducir la disponibilidad de agua en una de las regiones más áridas del país. Agregan que son millones de litros de agua los que se contaminan cuando son mezclados con sustancias tóxicas que infiltran los acuíferos y degradan los suelos.
Sequía y crisis hídrica se profundizará
En el posicionamiento que firman, las 27 organizaciones denuncian que desde hace años Coahuila enfrenta una crisis hídrica que padecen sus habitantes y “el fracking sólo profundizará esta situación”.
También denuncian que esta técnica libera metano, uno de los más potentes elementos causantes de los gases de efecto invernadero, por lo que hacen un llamado al gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, y al Congreso de Coahuila, para trabajar por la defensa del agua, la población, sus medios de vida y el medio ambiente sano.
Datos del Monitor de Sequía en México (MSM) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) han registrado que en la región norte de Coahuila hay una intensidad de sequía de moderada a extrema.
El estado también ha registrado largos periodos de sequía moderada desde la segunda quincena de junio a la segunda quincena de octubre, con una última actualización de estas cifras al 3 de noviembre.
Las 27 organizaciones firmantes piden al gobernador de esa entidad y al Congreso de Coahuila lo siguiente:
-Que prohíban el uso de fracking en cualquier parte del estado.
-Que se respete el derecho a la información, consulta y participación de las comunidades afectadas.
-Que se garantice la protección del agua y los ecosistemas en Coahuila como prioridad frente a intereses extractivos.
-Que se promuevan alternativas energéticas sustentables y sostenibles que respeten los límites ecológicos del territorio y sus características ecosistémicas.
Van contra el fracking
En octubre la diputada Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y sus homólogos del Partido del Trabajo (PT), anunció que se presentará una iniciativa de reforma al artículo 27 de la Constitución.
La iniciativa está enfocada en prohibir el uso del fracking en la extracción de hidrocarburos en territorio nacional, particularmente en comunidades indígenas, con la promesa de llevar esta propuesta ante el Congreso de la Unión.
El diputado Manuel Vázquez Arellano, también de Morena, dijo que la iniciativa adicionaría los párrafos VII y VIII del artículo 27 constitucional y establecería lo siguiente:
“Queda prohibido al Estado y los particulares realizar actos de investigación, exploración y cualquier alteración de la geología compleja o explotación de yacimientos de hidrocarburos o gaseosos no convencionales mediante fracturamiento hidráulico, ‘fracking’ o cualquier otro método de estimulación con efectos equivalentes. El Estado deberá garantizar el cumplimiento de esta prohibición y adoptar las medidas necesarias para prevenir, vigilar y sancionar su incumplimiento”.
Diversas organizaciones, como Conexiones Climáticas y la Alianza Mexicana Contra el Fracking, lanzaron la petición “¡Prohíba el fracking ya!” para juntar firmas en contra de la propuesta de usar esta técnica en los planes de Pemex. Al cierre de esta nota, la campaña había recabado 125 mil 582 firmas.