$!Coahuila abre la puerta al fracking; organizaciones alertan por impactos ambientales severos

Permitir las actividades de fracking que impulsa la Secretaría de Economía de Coahuila pondría en riesgo las fuentes de agua y profundizaría la crisis hídrica que atraviesa la región, advirtieron 27 organizaciones defensoras del medio ambiente. El señalamiento surge tras las declaraciones que Luis Olivares Martínez, titular de la dependencia, hizo en octubre durante el Foro Regional de Consulta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) 2026.

Afirman que esta técnica de extracción de hidrocarburos pone en riesgo la salud de las comunidades, como ha ocurrido en regiones donde se ha implementado. Activistas y organizaciones señalan que el Plan Estratégico 2025-2030 de Petróleos Mexicanos (Pemex) contempla la intención de retomar actividades de exploración y extracción de gas fósil mediante fracking en diversos estados, incluyendo Coahuila.

En la conferencia matutina del 6 de diciembre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada por las reformas a la minería a cielo abierto y el fracking, en ese momento la mandataria dijo que “no va a haber fracking, y eso sí se va a quedar”.

La organización Greenpeace México advirtió que la estrategia tiene entre sus objetivos el incremento de la producción de gas a través del fracking, sin nombrarlo como tal. Aseguró que “de una forma tramposa” la administración de Sheinbaum omitió nombrar esa técnica diciendo que “estimularán yacimientos de geología compleja”, es decir mediante una estrategia que requiere de fracturación hidráulica.

Tratan de “confundir y escudarse frente a la ciudadanía que ha exigido durante más de una década la prohibición de esta técnica que contamina y atenta contra todas las formas de vida”, denunció la organización.