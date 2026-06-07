$!Coahuila arranca jornada electoral con retrasos y señalamientos de compra de votos

El arranque de la votación, programado para las 08:00 horas de este domingo, registró demoras en distintos puntos del estado.

Alrededor de 2 millones 497 mil 551 coahuilenses están convocados a elegir a los integrantes de la nueva Legislatura en una elección que se desarrolla en la única entidad del País que celebra comicios locales en 2026.

Coahuila inició este 7 de junio su jornada electoral para renovar el Congreso local con retrasos en la instalación de casillas, acusaciones de compra de votos por parte de Morena y la expectativa de que el Partido Revolucionario Institucional consolide su dominio histórico en la entidad.

En la sección 876 de Saltillo, el armado de las casillas básica y contigua comenzó hasta las 07:40 horas, lo que impidió abrir en el horario previsto por el Instituto Electoral de Coahuila.

En el corte de las 09:20 horas, el Instituto Nacional Electoral reportó un avance estatal del 73.82 por ciento en la instalación de las casillas: de las 4 mil 275 habilitadas para la jornada, únicamente 3 mil 156 se encontraban abiertas y en operación.

El distrito 12, correspondiente a Ramos Arizpe, registró el menor avance, atribuido a su extensa superficie territorial y su carácter predominantemente rural.

En contraste, los municipios fronterizos de Acuña y Piedras Negras reportaron mayor avance al haber iniciado una hora antes que el resto de la entidad.

“Tenemos otras cosas que hacer, por eso uno viene desde temprano, supuestamente tendría que estar todo listo desde las 07:30 para iniciar a la hora”, señaló Jesús López, ciudadano que acudió a emitir su voto en la capital coahuilense.

Previo a la jornada, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena denunció la presunta detención arbitraria de 20 militantes de Morena y del Partido del Trabajo en el municipio de Frontera, Coahuila, luego de que señalaran un inmueble donde se habrían realizado actividades de compra de votos.

“El Comité Ejecutivo Nacional de Morena condena la detención arbitraria e ilegal de 20 de nuestros compañeros militantes y defensores de la democracia en el municipio de Frontera, Coahuila”, indicó la dirigencia nacional del partido en un comunicado.

El partido exigió a las autoridades electorales y ministeriales investigar las denuncias y sostuvo que presentará las quejas correspondientes ante las instancias competentes.

Al inaugurar su sesión extraordinaria desde las 6:30 horas, el consejero presidente del IEC, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, convocó a los partidos políticos, autoridades y actores del proceso a contribuir a una jornada íntegra y respetuosa de la legalidad.

Rodríguez Fuentes destacó la presencia de la Misión Nacional de Observación Electoral, integrada por observadores de diversas entidades del País.

En la Junta Local del INE, el encargado de despacho de la Vocalía Ejecutiva, Miguel Castillo Morales, reconoció la presencia de representantes del Consejo General del INE y de organismos electorales de Durango y Aguascalientes.

La elección definirá los 16 diputados de mayoría relativa del Congreso local, a los que se sumarán nueve legisladores por representación proporcional para integrar una Legislatura de 25 curules.

El PRI, que en las dos últimas elecciones locales ganó los 16 distritos, compite en esta ocasión en alianza con el partido estatal Unidad Democrática de Coahuila y sin el respaldo del Partido Acción Nacional, con quien había formado coalición en comicios anteriores.

La dirigencia priista, encabezada a nivel estatal por Carlos Robles Lostaunau, declaró abiertamente su objetivo de conseguir el “carro completo”.

Morena, en alianza con el PT, buscará mejorar su desempeño local -obtuvo el 25.3 por ciento de los votos en 2023 sin ganar ningún distrito de mayoría- luego de un cambio de liderazgo nacional a mitad de campaña, con Ariadna Montiel al frente del partido en sustitución de Luisa María Alcalde.

Como parte de un programa piloto vinculante, el INE instaló 60 urnas electrónicas en las 15 casillas especiales distribuidas en ocho distritos de los municipios de Acuña, Piedras Negras, Cuatro Ciénegas, San Pedro, Monclova, Sabinas, Saltillo, Torreón, Parras y Ramos Arizpe.

El horario de votación se extenderá hasta las 18:00 horas; las personas que se encuentren formadas antes del cierre de las casillas podrán ejercer su derecho al sufragio.