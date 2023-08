El Gobierno de Coahuila, cuyo titular es Miguel Ángel Riquelme Solís, interpondrá una controversia constitucional para frenar la distribución de los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024, elaborados por la Secretaría de Educación Pública.

“La Secretaría de Educación Pública utilizará todos los instrumentos jurídicos que tengamos en nuestras manos para poder evitar que estos libros lleguen a las escuelas el próximo 28 de agosto”, dijo el lunes Francisco Saracho Navarro, titular de la Secretaría de Educación de dicha entidad, que se sumó a Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León, Yucatán, Aguascalientes y Querétaro.

El funcionario estatal refirió que las áreas legales del Gobierno coahuilense se encontraban evaluando los detalles finales de dicho recurso jurídico. Asimismo, refirió que tenían conocimiento que organizaciones no gubernamentales locales alistaban un amparo masivo, para evitar también la distribución de dichos materiales educativos.

“Ya tenemos lista nuestra controversia constitucional que presentará la Consejería Jurídica del Estado. Se podría presentar entre martes y miércoles [...] Tengo información que la Unión de Padres de Familia está preparando un amparo y están recolectando las firmas”, agregó Saracho Navarro.

Por su parte, el Gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, anunció el lunes que el Gobierno de dicha entidad no distribuiría los libros de texto gratuitos elaborados por la SEP federal, en tanto hubiera recursos judiciales contra el procedimiento de elaboración.

El Mandatario estatal enfatizó que su administración tenía la obligación legal de distribuir los libros de texto gratuitos. Sin embargo, esperarían ante el juicio promovido por la Unión Nacional de Padres de Familia, porque los materiales educativos se imprimieron sin que anteriormente se dieran a conocer los planes y programas de estudio.

Kuri González insistió en que, independientemente del resultado del juicio, el Gobierno estatal complementaría la educación básica con cuadernillos para las materias de español, matemáticas y ciencias.

“La opinión de expertos nos indica que debemos complementar los contenidos de los libros de texto gratuito, en lectoescritura, matemáticas, y ciencia. El Gobierno del estado tiene listos estos textos elaborados por maestras y maestros queretanos que se van a contribuir de forma complementaria en el momento en que el Gobierno Federal distribuya los nuevos libros de texto gratuitos”, señaló.

Acompañado por Martha Elena Soto Obregón, titular de la Secretaría de Educación estatal, y Raúl Iturralde Olvera, coordinador de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en Querétaro, Kuri González dijo que consideraba indispensable darle una mejor formación a los niños de dicha entidad.

“Por eso, además de la repartición de estos libros complementarios, nos allegaremos a las mejores experiencias mundiales en materia educativa, en países líderes en la enseñanza educativa, conocimiento e innovación para que trabajen con los docentes queretanos y tengamos lo mejor del mundo”, finalizó el gobernador queretano.



ASUNTO DE LIBROS DE TEXTO ES POLÍTICO, AFIRMA AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este martes que el freno a la distribución de los libros de texto gratuitos elaborados por la SEP federal era un asunto político y dijo que sus adversarios estaban desesperados por la temporada electoral.

“Es politiquería porque están desesperados, vienen las elecciones, no les funciona nada y vaya que han recurrido a todo. Esto de los libros de texto es lo nuevo, pero antes, lo de los amparos de todo tipo [...] Sí, sí se está haciendo un trámite, pero no es un asunto jurídico, es un asunto político”, agregó.

“Y las campañas (de los adversarios) en la mayoría de los medios de manipulación, que no de información, aunque no todos los medios manipulan, la mayoría sí, pero hay una minoría ejemplar, que sí informa. Pero bueno, vamos a continuar, no pasa nada mientras la gente esté consciente de lo que está sucediendo”.