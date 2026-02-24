Coche bomba mata al Capitán Leonel Cardoso de la Guardia Nacional en Jalisco

El Capitán Leonel Cardoso Gómez, coordinador del Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional en Aguascalientes, falleció el 22 de febrero tras la explosión de un coche bomba en San Juan de los Lagos, Jalisco, mientras prestaba apoyo ante una ofensiva del Cártel Jalisco Nueva Generación, desatada en respuesta a la captura y muerte de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, registrada en Tapalpa, Jalisco.

Según reportes policiales, a las 14:45 horas del 22 de febrero, Cardoso Gómez recibió el aviso de un convoy de personas armadas y partió desde Aguascalientes hacia San Juan de los Lagos.

Al arribar al lugar, encontró una camioneta tipo Pick-Up de color oscuro de la cual dos hombres descendieron y huyeron a pie.

El mando militar bajó de su patrulla y se acercó al vehículo, que estalló levantando una enorme columna de humo.

La explosión lesionó a tres integrantes de la GN que viajaban con Cardoso Gómez: la teniente Edereidian Milagros Juárez, de 29 años, con quemaduras en la mano izquierda y lesiones en distintas partes del cuerpo; el cabo Alejandro Omar Nuño Márquez, de 33 años, quien sufrió quemaduras de segundo grado en el pie izquierdo, y el soldado Ricardo Cipriano Sánchez, de 24 años, con quemaduras de primer grado en el brazo derecho y la pierna izquierda.

Los tres fueron trasladados inicialmente a un hospital de San Juan de los Lagos y posteriormente, en un helicóptero de la Secretaría de Marina, a Aguascalientes, donde ingresaron al Hospital Miguel Hidalgo, resguardado por elementos del Ejército. Su estado se reportó como estable.

Un video, presuntamente grabado por los propios criminales, expone el momento del ataque.

En las imágenes se escucha a un hombre que observa a distancia decir “Ya se pararon”, cuando la patrulla en que viajaba Cardoso Gómez llega al lugar.

”Aguanta, aguanta”, le dice a un acompañante durante la grabación, hasta que pronuncia “ya” y se produce la detonación.

La emboscada ocurrió en el marco de una ofensiva del CJNG, cuyos integrantes también atacaron un cuartel de la GN en San Juan de los Lagos mediante el lanzamiento de una pipa de gas que hicieron estallar, lo que provocó varias bajas militares.

La violencia se extendió a lo largo de aproximadamente 20 estados del País como reacción directa a la captura y muerte de “El Mencho” en Tapalpa.

El 23 de febrero, durante la conferencia de prensa mañanera, Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que las agresiones de integrantes del CJNG registradas en esa veintena de estados dejaron un total de 25 elementos de la GN muertos, sin precisar los lugares ni las circunstancias en que ocurrieron los decesos.

A la fecha de publicación, la GN no había emitido un comunicado oficial respecto a la muerte de Cardoso Gómez ni al ataque perpetrado en San Juan de los Lagos.

Desde la tarde del 22 de febrero operó un retén con torre móvil de vigilancia en la carretera Toluca-Atlacomulco, Estado de México, como parte del despliegue federal derivado de las reacciones violentas del CJNG a raíz de la muerte de su líder.