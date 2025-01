‘Cocinero’ de fentanilo hubiera caído ‘fulminado’, responden Cofepris y Semar al NYT

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la Secretaría de Marina respondieron al reportaje publicado por el diario The New York Times, al afirmar que si el fentanilo se fabricaba sin la debida protección, el “cocinero” hubiera “caído fulminado en 30 segundos”.

Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS Bienestar y ex titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, explicó que la elaboración de fentanilo requería de ventilación adecuada, lo cual no se tenía, según lo publicado por el rotativo neoyorquino, el 30 de diciembre de 2024.

“Para producir fentanilo en un laboratorio, se requiere [un lugar] donde se pueda regular y medir las condiciones de exposición, donde existan equipos de protección personal especializados para la elaboración de un proceso de síntesis química complejo, como es la elaboración de el fentanilo y con sistemas de ventilación profesionales y no el ventilador presente en la nota”, detalló.

“Muy sencillamente si hubiera sido fentanilo lo que se estuviera produciendo, el operador, la persona que estaba haciéndolo hubiera durado 30 segundos y hubiera caído fulminado producto de los vapores”, destacó Svarch Pérez, quien agregó que a pesar de que se ha facilitado la producción de fentanilo, era un proceso en el que se requerían medidas de seguridad.

“No es fácil de producir y no está exento de riesgos a la salud, se requiere de un traje especial para poder producir. Hay un fenómeno de fetichismo de la mercancía, de mucha imaginación y de mucha publicidad, sobre todo a partir de series televisivas que han hecho la caricatura de la producción”, comentó.

“Se requiere un laboratorio con condiciones donde se pueda regular y medir la exposición, donde existan equipos de protección personal especializados para la elaboración de un proceso de síntesis química complejo, como lo es la elaboración de fentanilo, y con sistemas de ventilación profesionales”, manifestó Svarch Pérez.

En el mismo sentido, el funcionario federal aseveró que “si hubiera sido fentanilo lo que estuvieran produciendo, el operador, la persona que estaba haciéndolo, hubiera durado 30 segundos y hubiera caído fulminado producto de los vapores que presenta la síntesis del fentanilo”.

El actual director del IMSS-Bienestar detalló que la exposición a una cantidad equivalente a cinco granos de sal “puede producir un grado de toxicidad que comprometa la vida del operador”.

Asimismo, cuestionó las declaraciones incluidas en la investigación periodística respecto al supuesto desarrollo de “tolerancia a la droga letal”, por parte de los presuntos miembros del Cártel de Sinaloa.

“No existe ningún fenómeno fisiológico conocido como tolerancia letal a la toxicidad. Inexorablemente se necesita un laboratorio donde se puedan controlar las condiciones de exposición, donde existan equipos especializados para realizar la síntesis química y con sistemas de ventilación profesionales, no una cocina doméstica como muestra el reportaje”, advirtió.

Durante la conferencia de prensa matutina presidencial se presentó un análisis sobre el video que acompaña el reportaje titulado “Así es un laboratorio de fentanilo del Cártel de Sinaloa”, y en el que se vio parte de la elaboración de dicha droga sintética.

Juana Peñaloza Ibarra, química analista de precursores en campo, de la Semar, explicó que durante la supuesta elaboración de fentanilo no se usó de equipo de protección personal mínimo requerido para evitar intoxicación por los gases tóxicos desprendidos durante el proceso, y planteó que no correspondía con la dinámica criminal cambiar la ubicación con rapidez, como se mencionó en la publicación.

“Se concluye que no existen los elementos suficientes para demostrar que la información presentada en el artículo de The New York Times documenta un laboratorio de síntesis de clorhidrato de fentanilo”, planteó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su Gobierno estaba comprometido con el combate al fentanilo, y que muestra de ello, era que se habían desmantelado varios laboratorios clandestinos en el País.

“Por supuesto que combatimos, principalmente la comercialización, de estas drogas y particularmente el fentanilo y vamos a colaborar por razones humanitarias siempre para evitar el tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos desde México”, comentó.

Sin embargo, aseguró que en México no solamente se fabricaba fentanilo, también en Estados Unidos.

Su Gobierno, según recordó, presentaría la próxima semana una campaña para prevenir el consumo de fentanilo. Además, enfatizó que su administración colaboraría por razones humanitarias con Estados Unidos.

“Vamos a colaborar para ayudar en todo lo que esté en nuestras manos para esta crisis sanitaria que están teniendo en los Estados Unidos y nuestra visión es que no solamente es la detención de quienes se dedican a esto, sino que hay que tomarlo también como un asunto de salud pública. Ahora, en México no aceptamos injerencias y colaboramos pero no nos subordinamos”, insistió.

Armida Zúñiga Estrada, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, apuntó que debido a la potencia que tienen los opioides sintéticos como el fentanilo, “pequeños errores en el pesaje, la dosificación, la dilución o la fabricación pueden aumentar el riesgo de sobredosis”.

El diario estadounidense NYT rechazó, el 30 de diciembre de 2024, que su reportaje de que pleno centro de Culiacán, Sinaloa, “en una calle bulliciosa llena de peatones, automóviles y puestos de comida, una cocina de fentanilo procesa unas 200 mil dosis”, no fuera creíble, tal como lo indicó, el mismo día, la Presidenta Sheinbaum Pardo.

“The New York Times tiene absoluta confianza en nuestros reportajes sobre la producción y realización de pruebas con fentanilo en México. Nuestras periodistas pasaron meses investigando la industria del fentanilo, citaron oficialmente a funcionarios y exfuncionarios mexicanos sobre estos temas y documentaron la operación de un laboratorio de fentanilo en Sinaloa. Respaldamos plenamente la reportería”, escribió el rotativo neoyorquino, en una de sus cuentas de la red social X.