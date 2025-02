Cofepris alerta por productos derivados de mariguana; señala a Paradise, marca de la que es socio Vicente Fox

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó sobre la comercialización ilegal de productos derivados de la mariguana, entre ellos los de la marca Paradise, de la cual es accionista el expresidente Vicente Fox.

Marcas como Paradise, Doctor CBD, Join’t Me, CBDFX, Tryp, Crazy Eats y Kanabi distribuyen alimentos, suplementos alimenticios, cosméticos y bebidas que dicen tener ingredientes como CBD, extracto de cáñamos y/o aceite de hemp o tetrahidrocannabidol THC por lo que “representan un riesgo a la salud pública”, señaló la Comisión en un comunicado.

“La Ley General de Salud indica puntualmente en sus artículos 234, 235, 245 y 247 que la actividad en torno a la regulación en materia de cannabis y sus derivados, así como sus isómeros, es únicamente para fines médicos y científicos”.

A la vez, la Cofepris indicó que revocó los lineamientos en materia de control sanitario de cannabis y derivados de la misma, por lo que los productos que distribuyen las mencionadas marchas no cuentan con autorización sanitaria.

De estos productos, los cuales se venden en línea, en redes sociales, tiendas de autoservicio y distribuidores independientes, se desconoce las materias primas y las condiciones de fabricación y almacenamiento, y no cuentan con autorización ni evaluación por lo que “aumentan el riesgo de una intoxicación involuntaria”.

Ante esta situación, la Cofepris llamó a la población a no comprar productos derivados de la mariguana de las marcas Paradise, Doctor CBD, Join’t Me, CBDFX, Tryp, Crazy Eats y Kanabi y no combinarlos con algún tipo de medicamento.

El expresidente Vicente Fox, el empresario Marcus Dantus y el también empresario y actor Roberto Palazuelos son accionistas de la marca Paradise, la cual en 2023 ya había sido señalada por irregularidades por la Cofepris y en julio de ese año incautó mil 811 de sus productos y ordenó el cierre de una de sus tiendas en CDMX.

Olga Sánchez Cordero, actual diputada y exsenadora y exsecretaria de Gobernación en el sexenio pasado, admitió que su iniciativa para la regulación de la cannabis, ahora congelada en el Senado, se ha enfrentado a resistencias ante el discurso prohibicionista que mantienen las campañas del gobierno federal.