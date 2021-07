Cofepris alerta por venta de Remdesivir falso a través de Internet

MÉXICO._ La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió una alerta sanitaria por la falsificación del fármaco Remdesivir, usado en el tratamiento contra el coronavirus.

A través de un comunicado, el organismo emitió una alerta en la que informó respecto a una notificación de la farmacéutica estadounidense Gilead Sciences, propietaria del registro sanitario y fabricante del medicamento, que detectó producto falsificado en un hospital privado de Tampico, Tamaulipas.

Dicho medicamento falsificado fue comprado por internet de forma irregular y presentaba un número de lote fraudulento “representando un riesgo a la salud”, indicó la Cofepris, que señaló, además, que luego de una evaluación visual del producto, se percataron que las características tampoco correspondían al original, por lo que aconsejaron al personal médico no administrar la sustancia.

“El reporte indica que los productos con número de lote EN2005A2-B y EN2009D7-Q no corresponden con el medicamento Remdesivir, por lo cual se consideran falsificados”, afirmó la Cofepris, que también recomendó no comprar productos ofertados como el citado fármaco, ya que no cuentan con los permisos de comercialización correspondientes y su venta irregular constituye un riesgo a la salud por ser de dudosa procedencia.

Aunado a lo anterior, la Cofepris pidió que en caso de identificar los lotes falsificados, así como cualquier venta de productos imitando el Remdesivir, no adquirirlos y realizar una denuncia sanitaria.

Asimismo, pidió reportar cualquier reacción adversa o malestar relacionado al uso o consumo del producto en la página web del organismo regulador sanitario o a través del correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.