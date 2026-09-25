$!Cofepris autoriza lenacapavir, primera inyección semestral contra VIH

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) otorgó el registro sanitario al medicamento Lenacapavir, indicado para la profilaxis preexposición contra el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

La dependencia federal informó que la autorización se emitió “como resultado del análisis de la evidencia de calidad, seguridad y eficacia del producto”.

Con esta medida, el país se integra al grupo de naciones que disponen de esta alternativa preventiva, categoría que incluye a Estados Unidos, Brasil y estados miembros de la Unión Europea.

Previamente, en 2023, la institución avaló el protocolo de investigación titulado “Estudio de fase 3, doble ciego, multicéntrico, aleatorizado, para evaluar la eficacia y la seguridad del Lenacapavir de acción prolongada administrado por vía subcutánea dos veces al año para la profilaxis previa a la exposición al VIH en hombres cisgénero, mujeres transgénero, hombres transgénero y personas de género no binario de ≥16 años de edad que tienen relaciones sexuales con parejas de sexo masculino y están en riesgo de infección por VIH”.

Por último, la agencia sanitaria destacó que la medida forma parte de sus acciones institucionales y señaló que “Cofepris refrenda su compromiso con la protección de la salud pública mediante la evaluación rigurosa de nuevas alternativas de tratamientos para la prevención y atención de enfermedades”.

¿Qué es el lenacapavir y cómo funciona contra el VIH?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2025 se recomendó la administración inyectable de lenacapavir, dos veces al año, como opción adicional de profilaxis previa a la exposición frente a la infección por el VIH. En ese momento, se trató de una importante recomendación normativa para redefinir la acción mundial frente a esta infección.

“Al ser la primera terapia preventiva autorizada con esta indicación que se puede administrar cada seis meses, el lenacapavir de acción prolongada es una alternativa muy eficaz a los comprimidos orales diarios y a otras opciones de corta duración. Gracias a que se inyecta solo dos veces al año, puede ser un gran avance para proteger a las personas expuestas al riesgo de infectarse por el VIH, sobre todo si tienen dificultades para seguir un tratamiento diario, están estigmatizadas o carecen de acceso a servicios de salud“, publicó la OMS.

El lenacapavir se suma a otras opciones de profilaxis previa a la exposición recomendadas por la OMS, como los comprimidos orales que se toman a diario, el cabotegravir inyectable y el anillo vaginal con dapivirina, como parte del conjunto de recursos cada vez más amplio.