Cofepris descarta parásito en planta de Guanajuato señalada por brote en EU

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios descartó este jueves la presencia del parásito Cyclospora cayetanensis y de coliformes fecales en la planta de Taylor Farms de México, ubicada en Guanajuato, señalada por autoridades sanitarias estadounidenses como origen de un brote de ciclosporiasis que afecta a cinco estados de Estados Unidos.

Según un comunicado de la Secretaría de Salud, los análisis de lechugas y agua realizados por la Cofepris mediante el Laboratorio Nacional CCAyAC y el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Guanajuato arrojaron resultados negativos y se ubicaron dentro de los parámetros fisicoquímicos establecidos en las normas nacionales.

La dependencia federal sostuvo que la alerta emitida por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) derivó de un falso positivo detectado en un lote retenido en la aduana de Laredo, Texas, cargamento que nunca ingresó a territorio estadounidense ni fue distribuido.

“De ese lote se obtuvo la muestra que posteriormente arrojó un resultado falso positivo, mismo que fue referido por la FDA en la actualización publicada en su sitio web el 19 de julio”, indicó la SSA.

La inspección sanitaria se desarrolló entre el 18 y el 20 de julio con participación de epidemiólogos y especialistas en inocuidad alimentaria. Durante la revisión se tomaron 10 muestras de lechuga iceberg —cinco del producto completo y cinco del producto terminado, lavado, picado y desinfectado— y cuatro muestras de agua para análisis microbiológicos y fisicoquímicos. El agua utilizada para riego por goteo proviene de pozos certificados, precisó la dependencia.

La Dirección General de Epidemiología evaluó además el estado de salud de los trabajadores de la planta y no identificó casos ni brotes de enfermedades diarreicas que ameritaran intervención sanitaria. La empresa presentó evidencia de los controles aplicados a lo largo de su proceso de producción y de la implementación de sistemas de gestión de inocuidad alimentaria.

La conclusión mexicana contrasta con la postura de la agencia estadounidense. El pasado 20 de julio, un día después de reconocer el falso positivo, la FDA afirmó que esa muestra no exculpaba a la empresa y que la investigación de rastreo y los datos del brote continuaban apuntando a la lechuga iceberg picada procedente de las instalaciones de Taylor Farms en el centro de México. La agencia aún no cuenta con confirmación de laboratorio del parásito en lechuga mexicana.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EU (CDC, por sus siglas en inglés), más de mil 600 casos de ciclosporiasis han sido detectados en cinco estados de ese país, de los cuales 94 requirieron hospitalización.

Los CDC advirtieron el 16 de julio a los consumidores que no consumieran lechuga iceberg rallada de los restaurantes Taco Bell en Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental.

Taylor Farms, con sede en Salinas, California, ordenó el 17 de julio el retiro voluntario de toda la lechuga iceberg procedente de Guanajuato distribuida a clientes y tiendas en 27 estados estadounidenses. La planta produce bolsas de 2.25 kilos de lechuga iceberg troceada que se venden a Taco Bell, Sysco y otros distribuidores de alimentos. Una fuente del sector confirmó el 23 de julio que la empresa cerró temporalmente esa planta de procesamiento.

David Kershenobich Stalnikowitz, titular de la Secretaría de Salud, informó el 21 de julio, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que en México se registraron únicamente tres casos de Cyclospora, cifra que calificó como habitual y que no configura un brote.

Explicó que la indagatoria se realiza en conjunto con los CDC y que participan la Dirección General de Epidemiología, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y la Cofepris.

“El estatus de los pacientes es adecuado, se recuperan, esto es un episodio diarreico severo pero que no tiene letalidad”, afirmó el titular de la SSA, quien detalló que la enfermedad responde al tratamiento con trimetoprima y que ninguna persona ha fallecido en Estados Unidos por esta causa.