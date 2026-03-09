$!Colapsa edificio en San Antonio Abad: hay tres personas bajo escombros; un hombre es rescatado

Un edificio que se encontraba en remodelación colapsó en San Antonio Abad y Calzada de Tlalpan, en dirección al Centro de la Ciudad de México.
La jefa de gobierno, Clara Brugada, informó que equipos de emergencia trabajan en el rescate de tres personas que quedaron atrapadas luego del colapso de tres niveles del inmueble, el cual es privado.
“Tenemos actualmente a tres personas atrapadas y está ahorita el conjunto de gobierno de la ciudad para atenderlos. Tenemos brigadas homocaninas y tenemos una estrategia que tienen aquí los jefes para que poco a poco se pueda rescatar. No es una cosa tan sencilla, pero tienen experiencia total en el rescate”, destacó.
Brugada Molina reportó que una persona fue rescatada con vida y trasladada al Hospital Rubén Leñero, donde recibe atención médica tras presentar politraumatismos. Su estado de salud aún no ha sido confirmado por las autoridades médicas.
“Ahorita tenemos la información de que hay una persona que salió lesionada allá y se trasladó al hospital Rubén Leñero y ellos, esa es, digamos, la información”, señaló la mandataria capitalina”
En el lugar se encuentran coordinando las labores la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el Heroico Cuerpo de Bomberos y personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes implementaron un operativo especializado para localizar y rescatar a las personas atrapadas.
Inmueble dañado por sismo del 2017
El inmueble había resultado dañado durante el sismo de 2017, por lo que se encontraba en proceso de demolición cuando ocurrió el desplome parcial de la estructura.
Brugada indicó que buscan a las tres personas atrapadas bajo los escombros, por lo que brigadas de rescate, incluyendo equipos especializados y binomios caninos, trabajan para avanzar en la localización de las víctimas.
En el sitio también se informó que alrededor de 57 personas se encontraban en la zona al momento del incidente.
El gobierno capitalino señaló que, una vez concluida la etapa de rescate, se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes para determinar las causas del colapso y revisar la situación administrativa del inmueble y de la empresa responsable de la demolición.
Asimismo, se aclaró que el incidente no tiene relación con obras del Metro ni implicará el cierre de este servicio, ya que se trata de un proceso de demolición de carácter privado.
Las autoridades reiteraron que la prioridad es el rescate con vida de las personas atrapadas, por lo que continuarán informando de manera permanente conforme avancen las labores de emergencia.