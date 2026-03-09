$!Colapsa edificio en San Antonio Abad: hay tres personas bajo escombros; un hombre es rescatado

Un edificio que se encontraba en remodelación colapsó en San Antonio Abad y Calzada de Tlalpan, en dirección al Centro de la Ciudad de México.

La jefa de gobierno, Clara Brugada, informó que equipos de emergencia trabajan en el rescate de tres personas que quedaron atrapadas luego del colapso de tres niveles del inmueble, el cual es privado.

“Tenemos actualmente a tres personas atrapadas y está ahorita el conjunto de gobierno de la ciudad para atenderlos. Tenemos brigadas homocaninas y tenemos una estrategia que tienen aquí los jefes para que poco a poco se pueda rescatar. No es una cosa tan sencilla, pero tienen experiencia total en el rescate”, destacó.

Brugada Molina reportó que una persona fue rescatada con vida y trasladada al Hospital Rubén Leñero, donde recibe atención médica tras presentar politraumatismos. Su estado de salud aún no ha sido confirmado por las autoridades médicas.

“Ahorita tenemos la información de que hay una persona que salió lesionada allá y se trasladó al hospital Rubén Leñero y ellos, esa es, digamos, la información”, señaló la mandataria capitalina”

En el lugar se encuentran coordinando las labores la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el Heroico Cuerpo de Bomberos y personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes implementaron un operativo especializado para localizar y rescatar a las personas atrapadas.