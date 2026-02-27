Colapso de templete en la Ibero, en la CDMX, deja 33 heridos durante fotografía de graduación

MÉXICO._ El derrumbe de un templete de madera en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana dejó un saldo de 33 personas lesionadas la mañana del 27 de febrero en la Ciudad de México, cuando estudiantes posaban para su fotografía de graduación.

El incidente ocurrió mientras 120 alumnos se acomodaban sobre la estructura para la toma fotográfica.

Cuatro de las seis hileras en que estaban distribuidos los estudiantes cayeron al momento en que el templete cedió, presuntamente a causa de una mala instalación que no soportó el peso de los asistentes.

De manera inmediata, unidades del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, Protección Civil y la Cruz Roja se movilizaron al campus ubicado en Santa Fe, para brindar atención a los lesionados.

”Un total de 33 personas fueron valoradas por los servicios médicos”, informó la Universidad Iberoamericana en un comunicado institucional.

De ellas, 28 recibieron atención en el propio campus, mientras que cinco fueron trasladadas a centros médicos para una valoración complementaria como parte de los protocolos preventivos.

“Hasta el momento, ninguna de las personas atendidas presenta lesiones que comprometan la vida”, precisó la institución.

La Universidad Iberoamericana indicó que inició una revisión exhaustiva para esclarecer las causas del colapso y determinar las responsabilidades correspondientes.