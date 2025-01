Colecta de firmas pide un freno al turismo masivo de cruceros en Baja California Sur

Centro turístico para recibir cruceros

Además de la recepción de cruceristas, el convenio le permite a Aquamayan Adventures la ejecución de un proyecto que consistía en la construcción de un centro turístico para actividades recreativas, culturales, gastronómicas, deportivas, comerciales y de esparcimiento; contemplaba la ampliación del muelle de usos múltiples No. 2 y dragar la bahía para el atraque de cruceros tipo Oasis.

La propuesta técnica del proyecto fue ingresada en noviembre de 2021 al Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y recibió 338 observaciones de la ciudadanía durante una consulta pública, sin embargo, en marzo del 2022 el trámite obtuvo una resolución negativa debido al desistimiento de la empresa.

“Es un proyecto chiquito para hacer el muelle más bonito, poner tienditas y restaurantes, pero lo pintan como Yokohama (uno de los puertos más grandes de Japón) y que va a acabar con el tiburón ballena, pero es mala información con ciertos intereses. No voy a decir que no contamina porque son de combustión interna y echan humo, pero no son dañinos. Hay puertos en el mundo que tienen mil veces más tráfico que aquí y no pasa nada”, señaló Arturo Musi Ganem, presidente de la Asociación Mexicana de Cruceros, al preguntársele sobre la negativa al proyecto de Aquamayan.