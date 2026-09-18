$!Colectivos de desaparecidos rechazan uso político de su lucha durante proceso electoral

Ante el inicio del proceso electoral 2027 el pasado 10 de septiembre, colectivos de familiares de personas desaparecidas en México manifestaron su rechazo absoluto a la utilización de su causa con fines políticos por parte de actores gubernamentales, candidatos y partidos. A través de un comunicado conjunto, al menos 26 colectivos señalaron que diversas figuras públicas han intentado capitalizar su dolor mediante menciones públicas y acciones institucionales. “Rechazamos con profunda indignación el uso político que personas y grupos pretenden hacer de nuestra lucha”, expresaron.

Las organizaciones denunciaron que partidos políticos “chicos” o de nueva creación están ofreciendo curules plurinominales a familiares de personas víctimas de desaparición “quienes en su mayoría luchan con su legitimidad y esos grupos pretenden usarlas como punta de lanza en sus guerras políticas”, denunciaron. También destacaron que las víctimas ya han padecido en diversas ocasiones el uso de su causa para lograr que “intereses mezquinos crezcan sobre nuestro esfuerzo”. Los colectivos también se pronunciaron ante menciones de su lucha durante las fiestas patrias por parte de autoridades locales. En particular señalaron a la gobernadora de Guanajuato, Libia García y al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta por lanzar “vivas” a las madres buscadoras. Sobre la Alcaldesa de Cuauhtémoc en la CDMX, Alessandra Rojo de la Vega, reclamaron que no ofreció ayuda cuando trabajó en el Gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México o cuando fue Diputada por el Partido Verde.

Y consideraron como un intento de cooptación y manipulación que en el marco del proceso electoral acudiera al plantón instalado afuera de la FGR para brindar apoyo e hiciera una convocatoria a familiares de personas desaparecidas “para dotarlas de instalaciones dentro de la alcaldía y nombrando a una sala de cabildos como ‘Madres buscadoras’”. En el mismo pronunciamiento, las organizaciones se deslindaron de cualquier expresión de violencia durante sus movilizaciones y aclararon que la conducta de los colectivos debe ser congruente con su exigencia de justicia. Finalmente, los grupos de búsqueda enfatizaron la necesidad de contar con servidores públicos comprometidos con la verdad y la justicia, reiterando que su labor se mantiene al margen de disputas partidistas y intereses electorales.



Inicia proceso electoral 2027 El 10 de septiembre inició de manera formal el proceso electoral federal para la renovación de la Cámara de Diputados en 2027 y le seguirán los procesos locales en 17 estados. La coalición de Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo buscará conservar en la Cámara de Diputados las 334 curules necesarias para poder cambiar la Constitución. El PAN, en tanto, buscará conservar su segundo lugar en número de curules; mientras que para el PRI la elección federal será el intento de revertir la caída sostenida que ha mostrado en las últimas cinco elecciones en la Cámara, que ha visto cada vez más reducido su número de representantes. Movimiento Ciudadano buscará obtener un mayor número de curules. Actualmente, con 29, ocupa el quinto lugar de las bancadas con mayor número de legisladores. Somos y Construyendo Sociedades de Paz, los dos partidos nuevos, se juegan en estas elecciones su registro nacional. Ambos tendrán campañas electorales, a partir de abril, para colocar entre el electorado a sus candidatos a una diputación federal.

El proceso federal correrá en paralelo con los procesos locales que se realizarán en cada una de las entidades del país. Para ello, el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Electorales Locales establecieron el “Plan Integral y Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Concurrentes con el Federal 2026-2027”, con la intención de facilitar la organización. Si bien el 10 de septiembre arrancó el proceso federal rumbo a los comicios del 6 de junio de 2027 que comprenden solo las 500 curules de la Cámara de Diputados, en el país las distintas fuerzas ya comenzaron desde hace meses su proselitismo para disputar otros mil 609 cargos locales. Se trata de 17 gubernaturas, en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.