Colectivos de personas desaparecidas se reúnen con Gobernación para revisar avances y escuchar propuestas

Colectivos de familiares de personas desaparecidas de diversos estados del país se reunieron este jueves en privado con la Secretaría de Gobernación para dar seguimiento a los avances en la estrategia nacional de búsqueda e identificación humana.
A la reunión asistieron madres, padres buscadores y colectivos de la Ciudad de México, Morelos, Estado de México, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo. En las siguientes semanas se continuará con el resto de las regiones del País.
En su intervención, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, hizo un llamado a las instituciones para articular esfuerzos, trabajar coordinadamente, y no de forma aislada, siempre guiando su actuación en atender las demandas de las víctimas.
“Nos toca seguir fortaleciendo la actuación de las distintas instituciones y también nos toca corregir, si es necesario. Sus exigencias son legítimas y tenemos clara la obligación de atender nuestra convicción y la instrucción de la Presidenta de México”, agregó.
Aseguró que seguirán trabajando para fortalecer las instituciones, mejorar la coordinación y garantizar una atención cada vez más cercana y humana.
En tanto, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, señaló que el encuentro tiene como propósito dar continuidad a los procesos de diálogo realizados en abril, mayo y junio de 2025.
Dichos ejercicios, afirmó, permitieron avanzar, junto con las familias, en el fortalecimiento de la Ley General en la materia, la actualización del Protocolo Homologado de Búsqueda y la construcción de mecanismos de atención más cercanos y eficaces.
Quiénes participaron en la mesa de diálogo
En estas mesas participan la Comisión Nacional de Búsqueda, homólogas locales, y la Fiscalía General de la República para revisar casos y verificar el estado de las carpetas de investigación.
“Esta jornada busca informarles los avances de las acciones, los retos y principalmente escuchar sus propuestas, sus preocupaciones, las observaciones que tienen sobre los instrumentos normativos y los mecanismos de búsqueda”, expresó el subsecretario.
Al encuentro asistieron la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, Martha Lidia Pérez Gumecindo; la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa; el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Froylán Enciso; y la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Martha Yuriria Rodríguez.
También la titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, Monserrat Rizo; la representante adjunta de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Maia Campbell, y la asesora legal del Programa de Identificación Humana del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Alicia Ortega.
Así como representantes de la Fiscalía General de la República, del Registro Nacional de Población e Identidad, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Además de colectivos independientes, familias buscadoras y expertos, Comisiones Locales de Búsqueda y fiscalías estatales especializadas e integrantes del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda.
Comité de la ONU señala desapariciones como crímenes de lesa humanidad en México; Gobierno lo niega
El pasado 3 de abril, en una decisión sin precedentes, el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) decidió solicitar a la Asamblea General de la ONU que examine la situación en el país, al concluir que —por la información que ha recibido— tiene “indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad”.
Ante esto, el Gobierno de México emitió un posicionamiento en el que expresa un enérgico rechazo al considerar que la resolución del Comité es “tendenciosa”, carece de rigor jurídico y omite “los avances institucionales logrados desde 2019”.
“El gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas. Además, resaltamos que en esta administración se ha emprendido una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender este flagelo”, añadió.
Por su parte, organizaciones civiles y familiares de víctimas de desaparición condenaron la respuesta oficial, exigiendo que el Estado acepte la ayuda internacional para enfrentar una crisis que acumula más de 132 mil 400 personas desaparecidas en México, más de 4 mil 500 fosas clandestinas y cerca de 72 mil restos humanos sin identificar.