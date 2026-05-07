Colectivos de personas desaparecidas se reúnen con Gobernación para revisar avances y escuchar propuestas

Colectivos de familiares de personas desaparecidas de diversos estados del país se reunieron este jueves en privado con la Secretaría de Gobernación para dar seguimiento a los avances en la estrategia nacional de búsqueda e identificación humana.

A la reunión asistieron madres, padres buscadores y colectivos de la Ciudad de México, Morelos, Estado de México, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo. En las siguientes semanas se continuará con el resto de las regiones del País.

En su intervención, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, hizo un llamado a las instituciones para articular esfuerzos, trabajar coordinadamente, y no de forma aislada, siempre guiando su actuación en atender las demandas de las víctimas.

“Nos toca seguir fortaleciendo la actuación de las distintas instituciones y también nos toca corregir, si es necesario. Sus exigencias son legítimas y tenemos clara la obligación de atender nuestra convicción y la instrucción de la Presidenta de México”, agregó.

Aseguró que seguirán trabajando para fortalecer las instituciones, mejorar la coordinación y garantizar una atención cada vez más cercana y humana.

En tanto, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, señaló que el encuentro tiene como propósito dar continuidad a los procesos de diálogo realizados en abril, mayo y junio de 2025.