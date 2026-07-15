$!Colectivos denuncian restricciones de información en Rancho Rodríguez, en Jalisco

A varios meses del hallazgo del Rancho Rodríguez, en Lagos de Moreno, Jalisco, colectivos de búsqueda de esta entidad denunciaron que las autoridades han restringido el acceso a la información sobre el caso y expresaron su preocupación de que las labores de procesamiento e identificación de restos humanos se ralentice o incluso se suspendan. De acuerdo con integrantes de los colectivos, en el predio, donde trabajan la Fiscalía del Estado de Jalisco y personal de servicios forenses, han sido localizados numerosos restos humanos. Además, señalaron que existen indicios de que el sitio habría sido utilizado como crematorio clandestino y lugar de inhumación, un patrón que comparan con el documentado previamente en el Rancho Izaguirre.

Uno de los buscadores explicó que, aunque será responsabilidad de las autoridades determinar el número de víctimas, por la cantidad de restos recuperados consideran que podrían corresponder a más de un centenar de personas. “Pues hay un aproximado de que hay más de 100 cuerpos, me imagino, porque sí ha salido bastante resto humano que no se tiene identificación en nada porque se usaba como crematorio en uno de los lugares. Solamente las autoridades van a recabar lo que hay ahí. Pero sí, hay bastante”, señaló. Los colectivos también denunciaron que, conforme avanzaron las diligencias, dejaron de tener acceso directo al área donde se realizan los trabajos periciales y actualmente solo pueden observar las labores a distancia.

Advirtieron además que las lluvias podrían dificultar y retrasar el procesamiento del terreno. Durante las primeras intervenciones, indicaron, fueron localizadas prendas de vestir y objetos personales que podrían pertenecer a personas desaparecidas, incluso de otras entidades del País. Sin embargo, aseguraron que la información oficial sobre los hallazgos ha sido limitada y que el caso ha recibido escasa difusión pública. “Sí han salido bastante. Al principio salió ropa, incluso objetos personales y todo eso. Hubo una esclava por la que nos preguntó una persona de otro Estado porque se le figuraba mucho a la que traía su desaparecido”, comentó el integrante del colectivo.