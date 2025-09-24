Colectivos exigen a la Comisión Nacional de Búsqueda contratar peritos independientes; falta profesionalismo a su personal, acusan

Familiares de víctimas de desaparición denunciaron “la evidente falta de pericia y de profesionalismo demostrado” por el personal de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), ante lo cual exigieron a la nueva titular, Martha Lidia Pérez Gumecindo, que se contrate a peritos y expertos independientes mientras los funcionarios de la institución se capacitan.

Los colectivos Luciérnaga, Hasta Encontrarlos y la Red Regional de Familiares Migrantes subrayaron la necesidad de que las personas que realicen labores de búsqueda e identificación de cuerpos cuenten con el conocimiento para el uso adecuado de las herramientas, tecnología y una metodología acorde con estándares internacionales, ya que actualmente “falta capacitación, hay desconocimiento y desinterés”.

En conferencia de prensa, reclamaron que son las familias quienes buscan e investigan, debido a que los servidores públicos responsables de ello no cumplen con su función, y cuando la realizan “cometen las mismas fallas y errores en la metodología y el uso de tecnologías”.

“En contadas ocasiones, la CNB ha tenido un papel activo. Esto implica realizar un buen análisis de contexto y planes integrales de búsqueda que permitan establecer parámetros, patrones y zonas sin tener que esperar a que las familias sean las que les proporcionen los lugares y el equipo que necesitan”, se pronunciaron las familias.

Peritaje independiente revela fallas en la labor de la CNB

Como evidencia de las fallas en la labor de la CNB presentaron un peritaje independiente elaborado por el experto Miguel Nieva, quien evaluó la búsqueda de Edmundo Reyes y Gabriel Cruz, desaparecidos en Oaxaca en 2007.

De acuerdo con el análisis de Nieva los integrantes de la CNB utilizaron una herramienta incorrecta, una metodología inapropiada por ausencia de mapas o croquis, se generaron datos que no tuvieron post procesamiento, además de señales detectadas en los radargramas que no tuvieron explicación y fueron ignoradas.

Con este análisis concluyó que “el informe de la CNB carece de rigurosidad científica y sus conclusiones deben ser descartadas en su totalidad”. Alertó que estas omisiones se repiten en otras jornadas e informes de búsqueda realizados por la comisión.

También lamentó que a través de diversos medios las familias intentaron hacer llegar estas conclusiones a la CNB, con el fin de que pudieran cambiar sus prácticas, sin que haya aceptado dialogar. La única respuesta que tuvieron ha sido “desvirtuar y desprestigiar el informe”.

Ante esto, Nieva enfatizó que “garantizar la rigurosidad de estos procedimientos no es un mero formalismo técnico, es una condición estratégica indispensable para ofrecer respuestas fiables y certeras a las familias que esperan la verdad”.

Ana Enamorado, de la Red Regional de Familiares Migrantes, explicó que los colectivos han recurrido a peritajes independientes después de que las autoridades les entregaron cuerpos que no eran de las víctimas que buscan.

“Afortunadamente, con el peritaje de Miguel Nieves no se nos entregó el cuerpo que decían que era de mi papá, y es por eso que la mayoría de los familiares no tenemos confianza en las instituciones”, señaló.

Nueva titular de la CNB, “adecuada para Gobernación, pero no para las familias”

Acerca de la nueva titular de la CNB, designada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el pasado 11 de septiembre, Gabriela, integrante del colectivo Luciérnaga, afirmó que “desde el primer momento nosotros nos dimos cuenta que era el perfil adecuado para la Secretaría de Gobernación, pero no para las familias”.

A consideración de las familias de personas desaparecidas, Pérez Gumecindo “deja mucho que desear desde el perfil que tiene, con el que buscan contener a las familias y administrar lo poco que tienen en la CNB”.

“Son muchas situaciones las que nos tienen aquí exigiendo al gobierno, en especial a la nueva comisionada, que queremos resultados, que se ganen la confianza de las familias. Hasta ahora no ha tenido ningún acercamiento (con nosotras)”, expresó Enamorado.

Indicó que ella, como ocurre en otros casos, con recursos propios tuvo que acercarse a peritos independientes y a las personas que supieron de las últimas ubicaciones conocidas de su hijo, Óscar, pese al riesgo que implicó a su seguridad, por lo que dijo, es necesario que las autoridades asuman su responsabilidad y lleven a cabo estas tareas.

“No vemos una Comisión Nacional de Búsqueda con puertas abiertas, aunque tendría que ser así. Percibimos que todo está mal, porque actúan sin análisis de contexto, sin líneas de investigación, y a la mera hora siempre faltan materiales en campo, cuando tendrían que contar con lo suficiente”, apuntó Nadin Reyes, del comité de familiares de desaparecidos Hasta Encontrarlos.

Más de 88 organizaciones firmaron el pronunciamiento para exigir la contratación de peritos independientes y esperan encontrar respuesta de la CNB a sus demandas para que se realicen las búsquedas de sus familiares.