Colectivos intervienen fotos de la Selección Mexicana con IA para visibilizar crisis de desaparecidos en Nuevo León

7 mil 485 personas desaparecidas en Nuevo León formarían 680 equipos de futbol. Entre enero y mayo de 2026 fueron desaparecidas 433 personas en esa entidad y 296 siguen sin ser localizadas, es decir, el 68.36 por ciento. En el Estado, desaparecen tres personas por día en promedio.

Con esas estadísticas, las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León decidieron aprovechar el contexto del próximo Mundial 2026 y las herramientas de la Inteligencia Artificial para intervenir distintas imágenes como parte de la campaña “La selección de México”, para poner los ojos del mundo en la problemática que atraviesa la entidad, quinto lugar nacional en número de personas desaparecidas.

En entrevista, Angélica Orozco, de las FUNDENL, explica que en el contexto mundialista, el colectivo vio la oportunidad de hacerles visibles en todo el mundo. Ya los habían llevado hasta las estrellas y la Luna, cuenta, cuando decidieron enviar los nombres al espacio con la misión Artemis, y esta vez se propusieron lograr que se hable de ellos y de las más de 134 mil personas desaparecidas en México en todo el mundo.

“Nos pareció buena idea usar la inteligencia artificial, y también traducir esta consigna de ‘¿Dónde están?’ en diferentes idiomas, de los países que van a venir a jugar a Monterrey; como somos sede de cuatro partidos, quisimos contemplar estos idiomas, y también el inglés y el chino que son los que más se hablan en el mundo”, explica.

Lo primero que hicieron con ayuda de la IA fue presentar a “su selección”, que se compone de las fotos de 21 personas desaparecidas, mujeres y hombres.

“Los presentamos como la selección de México, porque ellos nos representan a nosotras que les estamos buscando, y también representan a las más de 133 mil personas desaparecidas en México, y la gran deuda que tiene el Estado mexicano con estas personas y sus familias”, añade.

Desde el 17 de mayo pasado, se llevó a cabo en la capital neolonesa una “cascarita por los desaparecidos”, donde los jugadores portaron alguna de esas 21 fotografías, y dentro de la “afición”, pudieron visibilizarse más de 100 fotografías de personas desaparecidas. Esa fue una de las primeras acciones.

Las fotografías muestran a la persona desaparecida portando la playera de la Selección Mexicana, con su nombre y un número, que es el último día en que fueron vistas por sus seres queridos, acompañada por la palabra “desaparecido”. En el fondo se ve el estadio Monterrey, que será sede de los cuatro partidos mundialistas previstos en esa ciudad.

“Este estadio se llenaría dos y media veces por las personas desaparecidas en México, también eso es parte de lo que estamos haciendo público y difundiendo.

“También a través de la inteligencia artificial, ya que íbamos a tener esta actividad y en el marco del mundial, hicimos unos cánticos de cancha, que es música con estos 10 idiomas con la consigna ‘¿Dónde están?’, usando los ritmos que se usan para alentar a los equipos en el futbol”, añade la buscadora.

Esos cánticos se encuentran en la página de las FUNDENL en un formato descargable para quien quiera usarlos. Ahora, adicionalmente, están difundiendo 10 videos donde personas que portan la playera de los 10 países que seleccionaron —Estados Unidos, China, Suecia, Túnez, Japón, Sudáfrica, Corea, Ucrania, Polonia y Albania—, con rasgos identitarios de esas naciones, preguntan “¿Dónde están?” en español, inglés y su propio idioma.