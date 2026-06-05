Colectivos intervienen fotos de la Selección Mexicana con IA para visibilizar crisis de desaparecidos en Nuevo León

7 mil 485 personas desaparecidas en Nuevo León formarían 680 equipos de futbol. Entre enero y mayo de 2026 fueron desaparecidas 433 personas en esa entidad y 296 siguen sin ser localizadas, es decir, el 68.36 por ciento. En el Estado, desaparecen tres personas por día en promedio.
Con esas estadísticas, las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León decidieron aprovechar el contexto del próximo Mundial 2026 y las herramientas de la Inteligencia Artificial para intervenir distintas imágenes como parte de la campaña “La selección de México”, para poner los ojos del mundo en la problemática que atraviesa la entidad, quinto lugar nacional en número de personas desaparecidas.
En entrevista, Angélica Orozco, de las FUNDENL, explica que en el contexto mundialista, el colectivo vio la oportunidad de hacerles visibles en todo el mundo. Ya los habían llevado hasta las estrellas y la Luna, cuenta, cuando decidieron enviar los nombres al espacio con la misión Artemis, y esta vez se propusieron lograr que se hable de ellos y de las más de 134 mil personas desaparecidas en México en todo el mundo.
“Nos pareció buena idea usar la inteligencia artificial, y también traducir esta consigna de ‘¿Dónde están?’ en diferentes idiomas, de los países que van a venir a jugar a Monterrey; como somos sede de cuatro partidos, quisimos contemplar estos idiomas, y también el inglés y el chino que son los que más se hablan en el mundo”, explica.
Lo primero que hicieron con ayuda de la IA fue presentar a “su selección”, que se compone de las fotos de 21 personas desaparecidas, mujeres y hombres.
“Los presentamos como la selección de México, porque ellos nos representan a nosotras que les estamos buscando, y también representan a las más de 133 mil personas desaparecidas en México, y la gran deuda que tiene el Estado mexicano con estas personas y sus familias”, añade.
Desde el 17 de mayo pasado, se llevó a cabo en la capital neolonesa una “cascarita por los desaparecidos”, donde los jugadores portaron alguna de esas 21 fotografías, y dentro de la “afición”, pudieron visibilizarse más de 100 fotografías de personas desaparecidas. Esa fue una de las primeras acciones.
Las fotografías muestran a la persona desaparecida portando la playera de la Selección Mexicana, con su nombre y un número, que es el último día en que fueron vistas por sus seres queridos, acompañada por la palabra “desaparecido”. En el fondo se ve el estadio Monterrey, que será sede de los cuatro partidos mundialistas previstos en esa ciudad.
“Este estadio se llenaría dos y media veces por las personas desaparecidas en México, también eso es parte de lo que estamos haciendo público y difundiendo.
“También a través de la inteligencia artificial, ya que íbamos a tener esta actividad y en el marco del mundial, hicimos unos cánticos de cancha, que es música con estos 10 idiomas con la consigna ‘¿Dónde están?’, usando los ritmos que se usan para alentar a los equipos en el futbol”, añade la buscadora.
Esos cánticos se encuentran en la página de las FUNDENL en un formato descargable para quien quiera usarlos. Ahora, adicionalmente, están difundiendo 10 videos donde personas que portan la playera de los 10 países que seleccionaron —Estados Unidos, China, Suecia, Túnez, Japón, Sudáfrica, Corea, Ucrania, Polonia y Albania—, con rasgos identitarios de esas naciones, preguntan “¿Dónde están?” en español, inglés y su propio idioma.
“Es con la intención de que este llamado sea conocido por las personas que vengan aquí a Monterrey, que vengan a México; que también entiendan y repliquen este llamado de auxilio de las familias de personas desaparecidas”, señala.
Luego de estas acciones, al ver la fotografía oficial de la Selección Mexicana, las familias que buscan imaginaron cómo sería si sus integrantes tuvieran un gesto de solidaridad con ellas; tal como les gustaría haberlo visto fue como lo plasmaron, con ayuda de la IA, sobre la foto que se tomaron los jugadores y su director técnico en el Museo de Antropología de la Ciudad de México.
En cada una de las playeras que sostienen, en lugar de aparecer su nombre y número, puede verse —en la propuesta difundida por las FUNDENL— una letra en grande que, en conjunto, mediante las 27 personas que aparecen en dos filas frente a la Piedra del Sol, forman la frase “¿Dónde están? Desaparecid@s MX”.
“Esperaríamos (ese gesto) como mexicanos, porque nuestras y nuestros desaparecidos también son México, y estamos seguras que nuestros desaparecidos estarían también portando la playera y disfrutando del Mundial, entonces sí se esperaría. Justamente por eso hicimos esa imagen, porque sí nos lo imaginamos. Vimos la imagen así de ellos en su foto oficial y así nos lo imaginamos, sería lo que quisiéramos. Imagínate lo que sería eso. Qué gran abrazo hacia las familias que hicieran eso”.
“Sería algo extraordinario —continúa Orozco—, pero sabemos que pocas personas alzan la voz, y ojalá no tengamos que esperar a que nos pase para alzarla, porque como bien lo dijo la ONU, las desapariciones son generalizadas y hablamos de más de 133 mil personas; en ningún país se ha visto eso, y todas y todos estamos expuestos. Por eso hicimos la intervención de esa foto, porque cuando la vimos, fue lo que se nos vino la mente, la frase así en grande”, explica tras recordar el caso del Centro Atlético Fénix, que ha hecho ese tipo de pronunciamientos en Uruguay.
La buscadora adelanta que tienen previstas varias acciones en Monterrey, empezando por el próximo domingo, día en el que realizarán una pinta de camisetas en la Plaza de las y los desaparecidos.
Después de organizar una “cascarita” el 17 de mayo, que igualmente incluyó la pinta de playeras, ante la consulta de dónde conseguir más, se hará una nueva este domingo 7, para que quienes lo deseen puedan portar las consignas que hacen presentes a las personas desaparecidas, como “Gritemos por los desaparecidos como gritamos por un gol” y “Más de 133 mil personas desaparecidas”.
“Nos siguen desapareciendo”
Más allá de la campaña con motivo del Mundial 2026, Orozco recapitula que en los últimos años, no ha cambiado mucho en materia de desaparición en el estado.
“Nos siguen desapareciendo, lamentablemente la comisión de búsqueda se ha convertido en un elefante blanco, la comisionada está ahí desde el 2018; perteneció a la fiscalía por más de 30 años y luego la enviaron a la comisión; no tiene planes de búsqueda, el gobierno estatal tampoco, nunca ha recibido a las familias, realmente vemos que no hay un interés real de las autoridades”, reclama.
En primer lugar, ni siquiera lo ha habido para reconocer el problema, que las FUNDENL han insistido es un primer paso indispensable. Al actual gobernador, Samuel García, le entregaron una serie de acciones integrales que podían emprenderse, recuerda, y ha permanecido omiso. Una de ellas era, a través de una universidad estatal, implementar carreras en materia forense.
El gobierno estatal ha permanecido totalmente ajeno a la crisis, agrega, mientras la entidad sigue en los primeros cinco lugares con más personas desaparecidas en México. Todo sigue igual, lamenta, y un gran obstáculo es que el estado no reconoce la gravedad del problema ni la participación, directa o indirecta, de servidores públicos que siguen en sus puestos, o “pasándose de silla en silla”.
“Siguen las mismas condiciones para que nos sigan desapareciendo, y aunado a eso, el Gobierno de Nuevo León, como una muestra más de indolencia hacia las víctimas, acaba de poner unos maceteros gigantes en la Plaza de las y los desaparecidos, los puso alrededor, como para tapar las fotografías de las personas desaparecidas”, acusa.
Para las familias, esa acción refuerza la indolencia del gobierno estatal por pretender tapar a sus seres queridos durante el Mundial. “Tenemos un gobernador de Instagram; a él solo le interesan las redes sociales y decir que Nuevo León está bien, aunque no lo esté”, añade.