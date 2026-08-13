Colombia niega ingreso a 255 rescatistas mexicanos; México repatria a 36 connacionales

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno de Colombia no autorizó el viaje de los 255 integrantes del Agrupamiento Cali de la Secretaría de la Defensa Nacional, pese a la experiencia de la brigada mexicana en labores de auxilio en 98 países.

Precisó que había reportado previamente que los rescatistas ya habían viajado a territorio colombiano, pero el Gabinete de Seguridad le aclaró que el contingente permanecía en México debido a que las autoridades de ese País solicitaron una certificación adicional.

“Para aclarar que la brigada de la Secretaría de Defensa Nacional de rescatistas, pues no fue aprobada por el Gobierno de Colombia”, declaró.

Sheinbaum Pardo explicó que las autoridades colombianas requirieron primero una certificación a los elementos mexicanos y posteriormente pidieron otra, sin precisar de cuál se trataba ni qué instancia debía expedirla.

“Han ido a 98 países a rescatar y a trabajar por la gente solidariamente”, expresó respecto al historial del agrupamiento.

El Agrupamiento Cali está conformado por 255 militares, entre ellos personal especializado en búsqueda y rescate, médicos y binomios caninos.

La Sedena mantiene listo equipo de rescate, medicamentos, despensas, canastas alimentarias, teléfonos satelitales, radios, plantas de energía y casas de campaña para un eventual despliegue.

Mientras no se autorice el ingreso de la brigada, el Gobierno federal continuará enviando en aeronaves C-130 Hércules los insumos solicitados por las autoridades colombianas.

“Entonces estamos llevando a través de aviones Hércules, despensas, insumos médicos y otras cosas que solicitaron”, afirmó.

El 12 de agosto, dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana partieron hacia la ciudad de Pereira con 854 despensas, equivalentes a 19.5 toneladas de ayuda humanitaria.

El Gobierno federal programó entre el 12 y el 14 de agosto el envío de otras 2 mil 562 despensas, que representan 58.5 toneladas, además de agua y medicamentos.

En paralelo, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el 12 de agosto se repatriaron 36 mexicanos desde Colombia, luego del sismo de magnitud 7.4 que afectó a ese país.

Según un comunicado de la dependencia, una aeronave C-130 Hércules procedente del Aeropuerto de Matecaña, ubicado en Pereira, arribó a la base aérea militar de Santa Lucía con los 36 connacionales.

“Todas las personas mexicanas repatriadas estuvieron acompañadas por personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de la Defensa Nacional, y se encuentran a salvo y en buen estado de salud”, señaló la SRE en el comunicado.

Apuntó que la aeronave utilizada para el traslado fue una de las que llevaron ayuda humanitaria a territorio colombiano.

La SRE detalló que la Embajada de México en Colombia continúa desplegando acciones de asistencia consular y contacto permanente con los connacionales que permanecen en ese País, con el fin de facilitar su salida mediante gestiones con distintas aerolíneas comerciales, además del apoyo en la reubicación de quienes se hospedaban en hoteles que sufrieron daños estructurales.