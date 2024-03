Luis Donaldo Colosio Riojas, pidió que Mario Aburto Martínez, homicida material confeso de Luis Donaldo Colosio Murrieta, salga de la cárcel y después de ello se vaya del país.

Durante una gira por varios municipios neoleoneses, el candidato de Movimiento Ciudadano (MC) al Senado de la República afirmó que su objetivo no era buscar venganza, sino justicia, por lo cual dijo que lo perdonó y le dio “su bendición”.

Además, expresó su acuerdo con el criterio que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definiría, respecto a si Aburto Martínez tendría que ser juzgado en el fuero federal o en el común, para reducir su pena.

“El argumento jurídico es muy claro, concuerdo con la argumentación que está haciendo la Corte respecto a la aplicación del Código Penal Federal versus local, para un delito que debería ser tratado como local”, explicó el candidato a senador.

“Se ha manoseado tanto este caso que yo hasta le sugerí al presidente [Andrés Manuel López Obrador, que usando sus facultades constitucionales, porque sí las tiene, pues ya indulte al señor y dejemos que México le dé vuelta a la página a una parte muy sombría de su historia”, dijo.

“Yo perdono a esa persona, que Dios lo bendiga, que salga libre, que se vaya de México y que nos permita sanar como nación [...] No busco venganza, busco justicia”, insistió.

El entonces alcalde de Monterrey, acusó que si el presidente López Obrador, no tuviera intención de hacer político el caso del magnicidio de su padre, lo dejaría de mencionar durante sus conferencias de prensa matutinas.

Además, Colosio Riojas pidió de nueva cuenta a AMLO, que otorgara un indulto a Aburto Martínez, porque, según dijo, era necesario hacerle justicia a las víctimas de la actualidad, en lugar de enfocarse en casos ocurridos 30 años antes.

“Treinta años después, ¿qué se va lograr? [...] Lo que le tenemos que ofrecer a la gente es simple y llanamente justicia. Yo no estoy pidiendo justicia por algo que ocurrió hace 30 años, yo lo que quiero al día de hoy es que no se cometan ese tipo de injusticias, que no se politicen éste tipo de casos para distraernos o divertir al público o [distraer] la atención del público a otros temas”, enfatizó.

“Tratemos estos temas con seriedad, hay muchos niños que hoy no tienen a sus padres, están desaparecidos. Tenemos a muchas personas a quienes se atropellan sus derechos humanos, [que] requieren de justicia hoy antes de que pasen 30 años [...] en ese contexto quiero poner mi declaración, necesitamos justicia, no venganza”, señaló.

Asimismo, el entonces alcalde de la capital de Nuevo León urgió al Gobierno Federal a sanar a México. “Tenemos una urgente necesidad de entrar a una crítica fase de reconstrucción, de reconciliación, y la primera parte tiene que ser el perdón hacia el pasado, hacia lo que nos ocurrió [...] Lo que estamos buscando y lo que quiere la gente es simple y llanamente justicia”, agregó.

Tras presidir una sesión del Cabildo del Ayuntamiento de Monterrey, el también militante del partido Movimiento Ciudadano dijo que el político tabasqueño debería permitir a la Fiscalía General de la República (FGR) seguir el curso de la investigación y evitar hacer mención del caso Colosio.

“Si no tuviera intención de hacer político el caso [el titular del Poder Ejecutivo Federal], entonces no tendría por qué estarlo mencionando en su mañanera y simplemente permitir que la Fiscalía Especializada siga el curso de la investigación [...] Que no se politicen estos casos para distraernos o divertir al público”, comentó Colosio Riojas.

“Aprovecho para contestarle al hijo de Luis Donaldo Colosio, que me pide que yo indulte, quiero contestar que no puedo hacerlo, sé que él ya no quiere ni sus familiares saber nada de esto, que fue terrible, pero se trata de un asunto de Estado, y que yo quiero que, en lo que a mí corresponde, no se deje de investigar, yo no voy a dar un carpetazo a un asunto así”, señaló AMLO el 30 de enero de 2024.

“Yo no estoy cerrado, no tengo ninguna intención de utilizar una situación tan lamentable con propósitos políticos, mucho menos con propósito politiquero, pero sí es importante que no haya impunidad, si se trata de un crimen, que de acuerdo a la Fiscalía, tiene alguna relación con una institución del Estado”, insistió .

La Primera Sala de la SCJN aplazó, el 13 de marzo de 2024, la discusión de un proyecto elaborado por la ministra Margarita Ríos Farjat, para conocer del recurso revisión que presentó la FGR, en contra la decisión de un Tribunal Colegiado, de anular la sentencia de 45 años de prisión de Aburto Martínez.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite, el 5 de diciembre de 2023, el recurso de la Fiscalía General de la República para impugnar el amparo que permitiría a Aburto Martínez, salir de prisión a más tardar el 23 de marzo de 2024, el mismo día que se cumplirían 30 años del magnicidio.

La institución de procuración de justicia cuestionó el amparo concedido a Aburto Martínez, el 5 de octubre de 2023, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, que ordenó aplicar al presunto homicida, la pena por homicidio prevista 1994 en el Código Penal de Baja California, que era de hasta 30 años, y no la del Código Penal Federal, como habían hechos las instancias previas del juicio.