Comando armado mata a dos pilotos de Culiacán en aeródromo de Chihuahua

Dos pilotos originarios de Culiacán, Sinaloa, fueron asesinados a balazos la mañana del 19 de mayo al aterrizar en el aeródromo “El Frisco”, ubicado en el municipio de San Francisco del Oro, en la región sur de Chihuahua, según reportes oficiales.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua, a través de su Distrito Zona Sur, precisó que las víctimas arribaron en dos aeronaves tipo Cessna 206 —una blanco con gris y otra blanco con negro— a la aeropista localizada a un costado de la vía Parral-Puerto Justo, donde fueron emboscadas por sujetos desconocidos que dispararon contra ellas antes de huir con rumbo desconocido.

La FGE identificó a las víctimas como Fidel Jovany L.O., de 32 años, y Jorge Armando L.R., de 37 años, ambos originarios de Culiacán, Sinaloa.

Tras el ataque, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense ubicado en una zona limítrofe con Sinaloa.

En el sitio del ataque, las autoridades hallaron casquillos calibre 7.62x39, munición empleada comúnmente en rifles tipo AK-47, conocidos coloquialmente como “cuernos de chivo”.

Hasta el momento, ninguna persona ha sido detenida en relación con la agresión.

Según reportes locales, se presume que una tercera persona pudo haber sido privada de su libertad tras el asesinato de los dos pilotos, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por la FGE.

La agresión provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad en la zona, luego de los reportes de detonaciones registradas dentro del aeródromo.

El aeródromo “El Frisco”, también conocido como Aeropuerto de Parral, es una pista de aviación general utilizada principalmente por aeronaves privadas, ejecutivas y de servicios especializados en la región sur de Chihuahua.

Se localiza en el municipio de San Francisco del Oro, sobre la carretera Parral-Santa Bárbara, en una zona históricamente vinculada con la actividad minera.

La terminal no opera vuelos comerciales regulares, pero es utilizada con frecuencia por empresarios, pilotos particulares y aeronaves provenientes de ciudades del norte del País, como Chihuahua, Culiacán, Torreón y Durango.

Por sus características, el acceso y las operaciones suelen realizarse con menor control y flujo que en aeropuertos comerciales, al tratarse de una instalación enfocada en aviación privada y regional.