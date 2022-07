Cometí una falta, pero no un delito; no se habla con AMLO desde 2018, afirma Pío López Obrador

Julio Veredín Sena Velázquez, titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, otorgó un plazo de 3 días hábiles -cuyo plazo termina este martes-, a la Fiscalía General de la República, para que determine si ejercerá acción penal o archivar por falta de elementos la investigación contra Pío López Obrador, por los videos en los que presuntamente recibe dinero en efectivo de David León Romero, ex director general de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Así lo confirmó el hermano del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en una entrevista exclusiva realizada por la periodista Mariel Ibarra Falcón -Editora General de Expansión Política-, y publicada en la edición digital de dicho medio este lunes, donde el también político exigió a la FGR investigarlo o cerrar el caso de los videos.

En un video -presentado el 20 de agosto del 2020, por el periodista Carlos Loret de Mola Álvarez, en su programa ‘Loret Capítulo 12’, transmitido en la cuenta de la plataforma YouTube, del medio digital LatinUs-, se escucha decir al hermano de López Obrador está enterado del apoyo brindado por el entonces Gobernador chiapaneco.

El 30 de julio del 2020, el Mandatario nacional nombró a León Romero, como nuevo director de una distribuidora de insumos médicos a cargo del Estado mexicano, y dijo que el ahora ex funcionario federal era “un servidor público eficaz, dedicado y comprometido, porque de ese nivel es la importancia de su nueva encomienda”.

Este ahora ex funcionario federal entregó, en su momento, durante el 2015, al menos 2 millones de pesos en efectivo dentro de bolsas o sobres de papel, a Pío López Obrador, fundador de Morena en Chiapas y quien también fungió como consejero nacional de dicho partido político.

“Esto es para el tema de apoyarlos en el movimiento aquí [...] Te voy a tener la fecha exacta para que recojan el segundo millón y terminamos [...] Hazle saber al licenciado a través de tus medios que lo estamos apoyando [...] El chiste es que él vea que hay apoyo”, se escucha decir al ahora ex funcionario federal.

“Respecto al video: debe tener aprox. 5 años de antigüedad. De nov. de 2013 a nov. de 2018 yo fui consultor, no servidor público. Mi manera de apoyar al Movimiento, fue recolectar recursos entre conocidos para la realización de asambleas y otras actividades”, escribió León Romero, ex coordinador nacional de Protección Civil del Gobierno Federal, en su cuenta de la red social Twitter.

“Estoy absolutamente seguro y cierto que jamás he cometido un delito. Es más una falta, pero no un delito”, aseguró Pío López Obrador desde Palanque, Chiapas, donde, según la entrevista, al igual que su hermano, tiene una finca heredada por su padres, donde hay árboles maderables y cultiva cacao.

En un hotel de Palenque, el cuarto hermano menor del presidente de la República reconoció que el dinero entregado por León Romero fue para “apoyar al movimiento con el tema de gastos menores, como gasolinas”, pero niega que con esto haya cometido un delito.

“Es más una falta”, dijo Pío López Obrador, quien también aseguró que ni el mandatario nacional, ni alguna otra autoridad, le han ayudado a frenar su caso y prueba de ello, insistió, es que tuvo que buscar un amparo para obligar a la FGR a investigar y pronunciarse.

El 8 de octubre de 2020, Pío López Obrador dirigió su declaración respecto al tema a Héctor Sánchez Zaldívar, agente del ministerio público de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de la FGR.

En cuatro hojas, no habló de las acusaciones por supuestamente recibir financiamiento ilícito para campañas política de su hermano. Su defensa se centró en señalar que la intervención de comunicaciones privadas no se le puede otorgar valor probatorio y pidió que por el hecho fuera investigado Loret de Mola Álvarez.

“Yo soy el más interesado en que se investigue a fondo el tema y se esclarezcan los hechos. Tan interesado, que hasta fui con el ministerio público y le dije: ‘mira, te dejo mi teléfono, si tú requieres y necesitas alguna información adicional, aquí estoy, quiero ser un coadyuvante y un facilitador en tu proyecto de investigación. ¡Búscame!’. Hasta ahora, nadie me ha hablado”, explicó.

‘¿Ha platicado con su hermano de los videos?’, lo cuestionó Ibarra Falcón. “No, nunca”, respondió Pío López Obrador. “¿Hace cuánto no habla con él?”, insistió la periodista. “Desde 2018, cuando triunfó nuestro movimiento, acordamos que era mejor mantener distancia”, insistió.

“Pero de los videos, ¿ni una llamadita?”, le repitió la reportera. “Nada. A mí solo me ha ayudado la Constitución y las leyes, mi abogado y mi pequeña y verdadera familia que es mi esposa y mi hijo, nadie más. ¿Por qué tendría que estar recurriendo a un juez para que la FGR reaccione? Ha sido al contrario, todo ha sido mediático”, enfatizó Pío López Obrador, quien agregó: “Uno ya está grandecito y debe de ser responsable de sus actos”.

Además, rechazó estar rodeado de privilegios, contratos o dinero, y afirmó que vive en la “justa medianía”, en una colonia de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas.

“¿Qué piensa cuándo le llaman el ‘hermano incómodo’ remitiendo a la figura de Raúl Salinas de Gortari?”, le preguntó Ibarra Falcón.

“¡Es una estupidez! ¡No tenemos nada que ver con lo que hizo esta persona con el país!, reacciona Pío López Obrador quien una y otra vez asegura que no cometió ningún delito”, respondió.

“¿Qué siente de que se use su imagen cómo símbolo de la corrupción en el gobierno de su hermano?”, insistió la reportera.

“Pues eso es lo que justamente se ha hecho, esto es mediático y político, se ha buscado dañar la parte más importante del proyecto que es el combate a la corrupción”, señaló Pío López Obrador.

La periodista narró que “este tabasqueño de 63 años viste una playera polo verde, muy parecida a la que porta en uno de los videos, y la conjuga con unas sencillas bermudas grises y tenis, ideales para el calor de 35 grados que ese sábado abrasa esta parte del sureste de México. Su trato es afable, no llega con seguridad ni camionetas blindadas, solo con una persona que le ayuda a manejar en carretera y en los trabajos de la finca”.

“En un lapso de dos horas, Pío insiste varias veces en su inocencia. ‘Ha sido muy duro’, dice al explicar la afectación que percibe a nivel familiar y que en estos años prácticamente se ha quedado sin participar en actos públicos en su departamento de Tuxtla Gutiérrez, donde vive con su esposa”, narró la reportera en su crónica.

Según su propio relato, Pío López Obrador conoció a David León Romero en 2014, cuando este último fungía como asesor en el Gobierno estatal de Chiapas -cuando el gobernador era Manuel Velasco Coello”. Los invitaba a cenar, a él y a su esposa, a su casa, y, de vez en cuando, él iba a la suya.

El hermano del presidente recordó que en ese momento era el encargado de las estructuras de Morena en Chiapas, con 12 coordinadores en los distritos electorales, con “necesidades” de gasolina, agua, medios para la organización de la gente. “De donde venga siempre que sea lícito”, afirmó Pío López Obraror, en referencia al dinero recibido.

“¿Y ha hablado con David León?”, le pregunta Ibarra Falcón. “No, se diría que es una relación de complicidad si te sientas con un delincuente. Alguna vez mandó mensajes para decir que lo habían traicionado y le habían puesto un aparato en su teléfono”, respondió.

“Entre explicación y explicación, Pío, quien es sociólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, cuenta que entre las historias de su época de estudiante destaca ser becario de Juan Rulfo, autor de Pedro Páramo y el Llano en Llamas, cuando el escritor trabajó en el Instituto Nacional Indigenista, donde también su hermano Andrés Manuel laboró. No obstante, regresa pronto a la explicación jurídica que lo sigue manteniendo en el interés de los medios de comunicación. ‘Yo hablo acá y tiembla en la Ciudad de México’, expresa”, narró la periodista.

“¿Se piensa que la investigación está frenada por ser hermano del presidente?”, insistió la reportera.

“No, pero ese es un error, es totalmente falso. A mí me han ayudado nada más tres elementos: uno, la Constitución; dos, mi asesor jurídico, el doctor Pablo Hernández Romo-Valencia; y tres, mi pequeña y verdadera familia que es mi hijo y mi esposa, pero fuera de esos tres a mí no me ha ayudado absolutamente nadie, al contrario, pienso que la autoridad de arriba está obstruyendo, está obstaculizando las investigaciones para no llegar al fondo del asunto”, respondió Pío López Obrador.

“¿Usted interpuso una denuncia penal en contra de quién?”, le preguntó la periodista.

“En contra del señor Carlos Loret de Mola y de David León y hasta hoy no hemos tenido respuesta alguna. Sí, que investigue, que vayamos a fondo y que lleguen estas dos últimas consecuencias en los hechos y que se haga justicia”, dijo Pío López Obrador.

“Yo lo que estoy exigiendo es justicia, porque estoy absolutamente convencido de que yo no cometí ningún delito. Jamás, jamás, he cometido una falta, menos un delito en mi vida, pero sí fui objeto de una manipulación, de una difamación monumental, entonces para resarcir este daño moral que hicieron a mi persona y a mi entorno afectivo”, abundó el hermano del presidente.

“¿Por qué cree que la FGR no ha querido mover el caso o no quiere investigar?”, le cuestionó Ibarra Falcón. “No lo sé, es una de las cosas que me llama poderosamente la atención, es una institución cuya función prioritaria es precisamente investigar y en este caso no ha investigado absolutamente nada”, señaló Pío López Obrador.

“¿No se archiva la investigación porque se trata de usted y porque es un caso de muy alto nivel?”, le preguntó la periodista. “Yo no sé por qué no han actuado, es decir, yo no sé por qué han evadido su responsabilidad. Han incumplido, ignoro las causas, pero realmente a mí sí me resulta muy sospechoso que las autoridades encargadas de esta investigación no estén haciendo su trabajo y estén cumpliendo con su responsabilidad”, finalizó el hermano del mandatario nacional.