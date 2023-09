Once días atrás, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, mencionó que el último Gobernador priista en el Estado de México ha mostrado una relación de sumisión con López Obrador.

A esta lista, más tarde se unió el ex Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, quien asumió la representación del País en Canadá.

Ahora la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, que preside Samuel Palma, deberá sesionar para determinar si atrae la petición de expulsión y advertir si es de su competencia la denuncia en contra del ex Gobernador mexiquense. En caso de admitir la denuncia, la Comisión deberá resolver si se imputa un procedimiento sancionador.

José Rangel Espinosa, ex Diputado federal del PRI, y quien mantiene cercanía con Ana Lilia Rivera, Diputada federal, ha señalado en entrevistas con medios del Estado de México que Del Mazo operó para impedir que el PRI mantuviera el bastión electoral más importante del partido tricolor, incluso calificó al ex Mandatario como un cáncer; “a los tumores hay que extirparlos”, subrayó.



Cercanía de Del Mazo con AMLO y Sheinbaum

López Obrador fue el invitado de honor en la presentación del Sexto Informe de Gobierno de Alfredo del Mazo en Toluca, el primer evento de este tipo al que ha asistido durante su administración.

Posteriormente, López Obrador acudió al evento de entrega-recepción del gobierno del Estado de México, en el que Delfina Gómez se convirtió en la primera Gobernadora en la entidad y le arrebató al PRI el bastión que gobernó los últimos 80 años.

En el discurso improvisado que ofreció, el Presidente reconoció a Enrique Peña Nieto y a Del Mazo, por permitir la transición política en el País y en el estado mexiquense, respectivamente.

“Tengo que reconocer que el Presidente Peña, a diferencia de los otros dos presidentes, lo digo con todo respeto, no se metió, es decir, no aceptó hacer trampas y respetó la voluntad del pueblo de México. Eso no lo voy a olvidar”, dijo en el evento.