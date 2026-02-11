Comisión de Marina del Senado avala ingreso de marinos de EU a México

La Comisión de Marina del Senado de la República aprobó un dictamen para autorizar el ingreso a territorio nacional de personal de la Marina de Estados Unidos con fines de cooperación y adiestramiento.

Este miércoles se informó además que Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional, y Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina, sostendrían reuniones en Washington con el Comando Norte de Estados Unidos y autoridades de seguridad de ese país.

La votación en el Senado de la República se realizó en medio de presiones políticas desde Washington para endurecer las acciones contra las organizaciones criminales y fortalecer los mecanismos de coordinación operativa entre ambos países.

El dictamen será turnado al pleno senatorial para su discusión y eventual votación en una fecha próxima, como parte de los procedimientos constitucionales que regulan la presencia temporal de fuerzas extranjeras en México.

Según la propuesta avalada en comisiones, los marinos de Estados Unidos ingresarían al país para participar en ejercicios conjuntos, programas de capacitación y acciones de colaboración técnica con fuerzas federales mexicanas, en particular con la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional.

El documento establece que el personal extranjero permanecería en territorio nacional por periodos específicos y bajo un marco de supervisión de las autoridades mexicanas, con el objetivo de mejorar las capacidades de respuesta frente a amenazas vinculadas al tráfico de drogas, de armas y de personas.

Legisladores impulsaron el dictamen con el argumento de que la cooperación militar permitiría optimizar el intercambio de información e inteligencia táctica, además de actualizar protocolos de operación conjunta en áreas estratégicas.

En paralelo a la discusión legislativa, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Omar García Harfuch, así como los titulares de la Sedena y de la Semar, desarrollarían una agenda de trabajo en Estados Unidos para reunirse con el Comando Norte y sostener encuentros en materia de seguridad.

De acuerdo con la Mandataria, los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina viajaron el 10 de febrero a Estados Unidos para participar en una reunión multilateral con el Comando Norte, mientras que García Harfuch se desplazaría el 12 de febrero para cumplir con “varias reuniones planeadas de antemano”.

Sheinbaum Pardo precisó que los encuentros se inscriben en el entendimiento de seguridad vigente entre ambos países y que las delegaciones mexicanas acudirían con el compromiso de defender la soberanía nacional.

Respecto a la visita del Gabinete de Seguridad a Estados Unidos, Sheinbaum Pardo indicó que la delegación mexicana escucharía los planteamientos del Comando Norte y de los funcionarios estadounidenses en materia de seguridad, sin llevar posiciones distintas a las ya expresadas por el Gobierno federal sobre defensa de la soberanía y combate al crimen organizado.

De acuerdo con la Presidenta de la República, las reuniones de García Harfuch en Estados Unidos forman parte de un esquema de diálogo permanente que incluye la revisión de temas como el tráfico de fentanilo, el flujo de armas y los mecanismos de coordinación operativa en la frontera común.

El Secretario de Seguridad encabezará los encuentros en su calidad de responsable del Gabinete de Seguridad, en coordinación con la Sedena, la Semar y otras instituciones federales.

La aprobación en comisiones del Senado abrió un debate respecto a los alcances y límites de la cooperación con Estados Unidos, particularmente en lo relativo a la presencia física de personal militar extranjero en territorio mexicano.

Algunos legisladores plantearon la necesidad de detallar con precisión las modalidades de participación de los marinos estadounidenses, las zonas de despliegue, los protocolos de supervisión y los mecanismos de rendición de cuentas hacia el Poder Legislativo.

En los próximos días, el Senado de la República definirá si avala en el pleno el dictamen que permite el ingreso de marinos de Estados Unidos y fijará así el alcance formal de la colaboración militar en territorio mexicano.

Si el documento resulta aprobado, el Ejecutivo Federal deberá precisar los protocolos específicos para la llegada, estancia y salida del personal extranjero, así como las reglas operativas que regirán su interacción con las fuerzas armadas mexicanas.