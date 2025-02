$!Comisión de Morena revisa afiliación de Yunes Márquez tras petición de Rocío Nahle

Sin embargo, su incorporación no fue aplaudida por todos los integrantes. Ese mismo día, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, anunció que la impugnaría y enviaría las pruebas que presuntamente lo involucran en diversos delitos, entre ellos, lavado de dinero.

Desde que dio su voto, el senador fue arropado por el partido guinda. No sólo ocupa un lugar dentro del bloque, sino que ha sido nombrado por acuerdo de la Junta de Coordinación Política como secretario de cuatro comisiones y designado como presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado.

La revisión se realiza a partir de la petición que hizo la gobernadora, respaldada por diputados federales, locales y el Comité Estatal de Morena en Veracruz, para rechazar la incorporación del expanista por considerar que no representa al movimiento.

Morena Veracruz y diputados respaldan a Nahle

El Comité Estatal de Morena en Veracruz rechazó también la afiliación de Yunes Márquez y respaldó la solicitud de la gobernadora para que no acrediten al expanista como uno de los 10 millones que la organización busca afiliar este año.

En un posicionamiento público, la representación del partido guinda defendió que esa organización no estará al servicio de grupos que buscan “infiltrarse”.

“Morena no es un refugio para quienes han representado el abuso del poder, la corrupción y la traición a los principios de la Cuarta Transformación. Nuestro movimiento se construyó con el esfuerzo de millones de mexicanas y mexicanos comprometidos con la regeneración de la vida pública del país y en Veracruz hemos sido testigos del daño que los gobiernos del pasado causaron a nuestra gente”.

La bancada de los diputados federales de Morena en Veracruz se sumó a la petición y envió un escrito a la dirigencia del partido en el que acusó a Yunes Márquez de contar con una trayectoria política marcada por “prácticas contrarias a los intereses del pueblo veracruzano” y de estar presuntamente vinculado con grupos de poder que han perpetuado la “desigualdad y corrupción”.

De acuerdo con el Estatuto de Morena, una vez admitida la queja o denuncia, la Comisión de Honestidad y Justicia notificará al imputado para que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días, aunque antes buscará la conciliación entre las partes.

De no llegar a un acuerdo, la comisión convocará a una audiencia para desahogar las pruebas y alegatos y emitirá una resolución en un plazo máximo de 30 días hábiles.

“No me afilié para molestar a nadie”: Yunes Márquez

En respuesta a la solicitud de las y los militantes de Veracruz, el senador Miguel Ángel Yunes Márquez aseguró que no se afilió a Morena para generar problemas, sino que fue un acto de “congruencia”, ya que forma parte del partido desde septiembre del año pasado, cuando se votó la reforma judicial.

“Yo estoy tranquilo, no me afilié por molestar ni por generar conflictos con nadie ni para generar problemas en el partido, yo lo hice en congruencia porque estoy en el grupo legislativo de Morena desde septiembre y he apoyado todas las reformas constitucionales que ha presentado la presidenta”, defendió.

En entrevista desde el Senado, el expanista reconoció sus diferencias con la gobernadora Rocío Nahle, pero se dijo dispuesto a dialogar con ella.

“Yo estoy dispuesto a sentarme con quien sea, entiendo que ella tiene una posición, yo tengo otra y al final de cuentas yo estoy actuando de buena fe, así lo he hecho desde septiembre”.

El senador negó las acusaciones en su contra por presunto lavado de dinero y dijo que esperará la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para actuar en consecuencia.

“Absolutamente falso, cuando presenten las pruebas atenderé puntualmente y responderé a esto, pero es una vil mentira”, sostuvo.

Respecto a su salida del PAN, señaló que no se arrepiente de su decisión y agradeció a los militantes por su apoyo, no así a las dirigencias, a las que acusó de haberlo “linchado” luego de votar a favor de la reforma judicial.