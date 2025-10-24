Comisión de Presupuesto sesiona con un solo diputado presente, pese a polémicas por reuniones a distancia

A la sesión de la Comisión de Presupuesto de este viernes, solo asistió físicamente un Diputado de un total de 58. De forma remota se conectaron 44 legisladores, y 13 estuvieron ausentes.

La reunión, donde se aprobó la opinión de la nueva Ley General de Extorsión, duró solo 18 minutos y el único que levantó la mano para votar en el salón de protocolo fue el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval Flores.

Esta sesión fue conducida por la secretaria técnica, Irma Virginia Minero Ramos, porque la presidenta, Merilyn Gómez Pozos, de Morena, estaba en su casa.



Sesiones a distancia o descuentos, a discusión

La semana pasada, durante la discusión del Paquete Económico 2026, el salón de sesiones de la Cámara de Diputados lucía semivacío. Los legisladores expusieron sus argumentos durante jornadas de hasta 15 horas, pero lo hicieron ante curules que solo llenaban minutos antes de que se llevara a cabo alguna votación.

Esa ha sido la dinámica de los últimos años porque la Cámara de Diputados mantiene su trabajo semipresencial desde el 2020. La modalidad surgió como respuesta a la emergencia sanitaria del Covid-19, pero los legisladores han extendido su uso hasta el día de hoy y no hay un acuerdo para terminar con esta forma de trabajo.

El tema tomó más fuerza esta semana, luego de que Cuauhtémoc Blanco, Diputado federal de Morena, estaba en una cancha de pádel durante una sesión semipresencial de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la que él es integrante y secretario.

El caso de Cuauhtémoc Blanco no es el único, ya que cuando otros diputados prenden su cámara en las sesiones de comisiones se les puede observar hasta manejando.



Proponen descontar sueldo a diputados dormilones, quienes ven videos o hacen otras actividades en sesiones

La Senadora del PRI, Anabell Ávalos Zempoalteca, presentó una iniciativa para que los legisladores eviten dormirse y se encuentren haciendo cualquier cosa ajena a su trabajo durante las sesiones, pues de ser así, se les podría descontar la dieta y si reinciden, podrían ser separados del cargo.

Añadió que se trata de dar un mensaje al pueblo de México de que en el Congreso no se debe permitir “la flojera, el desdén y el fraude a la labor legislativa”.

En tanto, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, pidió cancelar las sesiones a distancia, pues facilita muchas cosas.